空姐罷工餘波　長榮航6月營收年減17.4%　創15個月來新低

▲長榮航空受到空服員罷工影響，今年六月合併營收為132.83億元，不僅年減17.41％，單月營收更創2018年2月以來新低。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工17天，衝擊公司營運表現。長榮航空今（10）日公告最新財報，今年六月合併營收達132.83億元，較去年同月減少28億元，不僅年衰退幅度達17.41％，單月營收更創下近15個月以來新低。

長榮航空空服員罷工事件自6月20日起，雖然6日已經順利落幕，但影響的航班仍會持續到19日，仍有部分航班被取消。長榮航空表示，將在下半年度衝刺營運，以期將罷工期間損失彌補回來。

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依據財報，長榮航空6月客運營收為71.66億元，較上月減少12.47億元，而和去年同月的86.7億元營收相比，年減約15.04億元，減幅達17.34%。

另外，旗下立榮航空今年6月營收為8.32億元，年減1.02%，累計上半年營收48.7億元，年增6.44%。

長榮航空今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，預期今年營運可望再創新高，資方希望罷工落幕後，期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。