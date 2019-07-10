觀望氣氛濃厚成交量低迷　上半年證交稅創14年最大減幅

▲台股上半年成交量低迷，導致證交稅也受到影響，今年上半年稅收創14年來最大減幅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（10）日公布全國稅收初步統計，根據財政部統計，今年累計1到6月上市櫃股票平均每日成交值為1185億元、1331億元，導致6月的證交稅收僅只有61億元，較去年同期大為減少了四成以上，為42.5%，金額創下105年12月以來最低，減幅也創102年3月以來的最大幅度。

累計今年上半年證交稅的實徵淨額僅只有411億元，較去年同期減少了121億元，創95年也是14年來同期最大減幅。

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財政部統計，6月的實徵淨額為4,813億元，較去年同期增加24億元，累計上半年實徵淨額1兆3,657億元，較去年同期增加321億元，占全年的預算數57.2%。

6月增加較多有營所稅，單月實徵淨額為3034億元，較去年同期增加80億元，累計上半年實徵淨額為3,934億元，增加437億元，年增率12.5%，主要是最今年將營所稅率從17%調升到20%，以及去年有大額的退稅所致，所以今年營所稅有明顯增加。

而外界所關心的綜所稅，6月的實徵淨額為1,844億元，較去年同期減少30億元，主要是因為稅制優化制度，調整四大扣除額包含標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額以及幼兒學前扣除額等；上半年的綜所稅實徵淨額為3,191億元，較去年同期減少15億元，減少0.5%，但是綜所稅的情況還要考慮7月退稅影響。

值得注意的是，今年上半年的證交稅大幅減少，創14年來的最大減幅，也顯示今年上半年成交量低迷，法人表示，原因還是在中美貿易戰目前還懸而未決，法人多採取觀望的態度，造成成交量無法衝出。