一根棉花棒故事　知本老爺酒店辦老爺爺公益畫展

▲創世基金會創辦人曹慶先生，特地到台東知本老爺酒店，參與「棉花棒畫展」。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

創世基金會創辦人曹慶先生，特地到台東知本老爺酒店，參與「棉花棒畫展」與台東縣副縣長張志明先生及知本老爺酒店劉祖寧總經理等人，共同為畫展剪綵，創世基金會創辦人曹慶先生，同時也是畫展的創作人，現場示範如何用棉花棒創作，並於畫紙上題字、落款，民眾嘉賓，嘖嘖稱奇。同時也邀請來賓前往二樓藝廊賞畫及解說，特別感謝舉重女神郭婞淳小姐率先拋磚引玉認助一幅畫作，並由母親代為出席贈畫。

知本老爺酒店與創世此次合辦創世基金會創辦人曹慶先生的「棉花棒畫展」，除在常年展覽的2樓藝廊外，更擴大至酒店內餐廳，期待能幫助創世爭取更多的服務經費，以公益為酒店帶來另一番風貌。

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引領各位貴賓，透過棉花棒畫展走進公益世界，共同支持植物人服務，一起為弱勢盡一分心力。開展後，畫展將持續至108年12月31日，希望大家踴躍參與。

十幾歲時以流亡學生身份來台的曹慶先生，因年少時期體會到戰爭與亂世的辛苦，心中始終有一個願望，盼有朝一日做有益群眾的慈善事業。這個想法在他心中發芽，虔信基督的他，曾在年輕時向天父許願：「要做別人不做的社會福利工作。」最後，他選定以植物人為奉獻對象。

照顧植物人，從沒人、沒錢、沒有技術的「三零」開始 ，憑著一股毅力，終於創立第一所「創世清寒植物人安養院」；早期因缺乏人手和經費，他親自照顧植物人，用棉花棒清除褥瘡腐肉，而衍生靈感，自此以棉花棒當畫筆，取國畫當代大師張大千、齊白石名字各一字，署名「大石」，素人自染，創作出一幅幅意境優美的水墨畫。如今高齡93，仍勤耕社福，立志幫助更多弱勢朋友。

近年來安養機構及醫療院所惡火頻傳，也燒出安養機構的安全議題。創世在103年12月成立了創世台東植物人安養院，目前安養37位植物人，今年台東即將完成擴院，預計將可安養到70位個案，並計畫升級安養院消防設備，包括一小時防火門、防火區劃及防火設備等，使院房成為就地避難空間。期望邀請各界愛畫人士，響應支持消防設備升級經費。愛心專線：(089)220-848。

▲創世基金會創辦人曹慶先生，特地到台東知本老爺酒店，參與「棉花棒畫展」。（圖／記者楊均典攝）