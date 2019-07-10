聲林之王冠軍憶「外婆因跌倒去世」哽咽　李友廷力挺7-ELEVEN零錢捐號召粉絲守護老人家

▲7-ELEVEN與弘道基金會今（10）日舉辦「把愛找回來」門市零錢捐公益募款記者會，邀請代言人李友廷（右二）、人氣插畫角色「白白日記」共同擔任愛心大使。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

《聲林之王》冠軍李友廷今（10）日出席公益活動時，回憶起住在雲林鄉下的外婆因在家中跌倒而去世，忍不住眼眶泛紅哽咽，力挺7-ELEVEN與弘道基金會合作的零錢捐活動，希望號召粉絲及民眾在第三季募集4100萬元，一起用愛守護老人「家」。

7-ELEVEN與弘道基金會今天舉辦「把愛找回來」門市零錢捐公益募款記者會，邀請代言人李友廷、人氣插畫角色「白白日記」共同擔任愛心大使，李友廷在會後接受媒體採訪時作上述表示。

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▲《聲林之王》冠軍李友廷表示，希望透過第三季門市零錢捐公益募款，能協助弘道老人福利基金會在今年完成300戶修繕。（圖／統一超商提供）

李友廷表示，住在雲林鄉下的外婆，因為不想離開老家及麻煩家人，長年獨居在家，去年因為不慎跌倒而去世；想起外婆離世前的無助，他忍不住感性泛淚，也呼籲民眾一起關心弱勢老人的居住問題。

依據弘道基金會今年5月間針對505位長輩進行的問券調查發現，近三年內曾因颱風造成房屋毀損的比例達39.8%。其中，又以居住類別為「平房」的受損比例最高，屋損比例達55.5%。

弘道基金會執行長李若綺說，在這些房屋毀損的長輩中，仍有高達42% 並未進行修繕處理，最大原因正是「沒有錢」(22%)，加上沒有人可以協助，讓許多長輩選擇將就著過日子，生活在隱形的風險當中。

統一超商協理徐光宇表示，7-ELEVEN與弘道基金會從2014年開始共同推動 「弱勢老人好宅修繕計畫」，累計修繕受益戶數超過900戶，在今年第三季的公益募款合作服務中，也將透過門市送取餐、百歲小學堂、社區劇場等多元面向，關注預防照顧與長者身心靈健康促進服務，預計將可直接關懷服務近7000位長者，提供39萬4千餘人次的服務。