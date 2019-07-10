土博士偽造美國學歷扮洋博士　女當不成大學教師判刑又罰錢

▲陳姓女博士為求職竟偽造美國學歷，遭判緩刑4年，還需支付公庫15萬元。（示意圖，與本案無關／unsplash）



記者陳玉／台中報導

從南部國立大學博士班畢業的陳姓女子為求職，謊稱自己從美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）畢業，先交付金額給自稱Jake的成年男子，偽造該校畢業證書、畢業論文及成績單，2016年間向國立勤益科技大學應徵教職，經校方向駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協查後，發現陳提出文件都是均屬虛偽；台中地院依偽造文書罪判陳1年8月、緩刑4年，判決確定後6個月內向公庫支付新台幣15萬元。

判決書指出，陳女未實際就讀過美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），與真實姓名年籍不詳、自稱為Jack的成年人，共同基於偽造特種文書、私文書之犯意聯絡，陳先繳納不詳金額給對方，委由其填載不實校長名稱、取得學位、畢業日期等文字，偽造陳在2011年3月20日於該校畢業證書。

2016年間，陳女為應徵國立勤益科技大學教職，委託不知情的林男將偽造畢業證書、畢業論文、成績單、入出國日期證明書，及變造之台中地方檢察署不起訴處分書，併入她的博士個人資料，以郵寄之方式寄送至勤益科大，足以生損害UCLA學籍管理及學位製頒正確性、我國駐外辦事處文書認證公信力、移民署對內、外國人入出國管理及證書頒發正確性。

而勤益科大為查證陳女學位真實性，請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協查後，發現陳所提出各項文件均屬虛偽，案經外交部告發後陳請台中地檢署偵查起訴。