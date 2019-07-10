外資匯入連升2日　新台幣今升值2.1分　以31.16元作收

▲外資匯入包含台商匯回以及股利等因素，新台幣連續升值。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

外資匯入，使新台幣連續升值兩日，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.160元，升2.1分，成交金額6.94億美元。新台幣兌美元開盤價為31.190元，最高31.125元、最低31.190元。

新台幣延續前一交易日的強勢，加上美國醞釀降息的氣氛濃厚，股匯市呈現雙漲的情勢，台股今日上漲95.7點，以10798.48點作收，漲幅0.89%，台股上漲帶動，新台幣今日升值2.1分，交易量則為6.94億美元。

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外匯交易員指出，雖然國際美元偏強整理，亞幣卻是偏弱，但是外資偏向匯入、台股發動攻勢，一度衝高到10,800點之上，終場上漲95.7點，成交值達1028億元，一吐悶氣表現亮眼，以及出口商拋匯，刺激新台幣升值。

交易員說，外資應該不僅僅是投資匯入，近期還有台商回流、匯入以及企業發放股利等，都是造成資金匯回的因素之一。目前，市場對於7月美國聯準會(FED)是否降息，認為還未定數，但全球則陷入貿易戰爭之中，中美貿易戰尚未重啟談判，日韓則也掀起了貿易戰，新台幣多少會受牽連與影響，短線應該區間震盪格局，應該還要進一步觀察。