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電信三雄公布上半年財報　台灣大每股獲利2.29元再稱王

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▲電信三雄公布108上半年營運績效，台灣大每股獲利2.29元再稱王。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者邱倢芯／綜合報導

中華電、台灣大，以及遠傳今（10）日公布上半年營運績效。中華電上半年累積營收為1014.4億元，稅後盈餘169.2億元，每股獲利2.18元；台灣大前半年合併營收594.9億元，營業利益85.5億元，稅後淨利為62.8億元，稅後EPS為2.29元；遠傳上半年合併總營收為新台幣412.45億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣148.69億元與新台幣44.05億元，自結之稅後每股盈餘為新台幣1.35元。

中華電6月份營收為168.9億元，每股盈餘0.41元。中華電信表示，2019年第2季稅前淨利與第1季相較，增加2.2%；歸屬母公司業主淨利與第1季相較，增加2.6%。截至6月底止，光世代寬頻用戶數為362.8萬戶，60Mbps以上的客戶數207.1萬戶，其中，100Mbps以上客戶達150.0萬戶。MOD客戶數達208.2萬戶，行動通信總客戶數達1,059.7萬戶。

請繼續往下閱讀...

台灣大6月份自結合併營收為99.0億元，營業利益14.1億元，稅後淨利10.6億元，稅後EPS為0.38元。台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，6月受惠momo 618年中大促刺激買氣，電子商務營收強勁成長38%，加上電信業務營收回穩，資訊與通訊業務、IDC雲端服務亦維持良好成長動能，帶動合併營收年成長10%。獲利方面，電信業務營業利益持穩並與去年約當，有線電視營業利益亦保持成長。累計前半年各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成上半年財測106%。

而在遠傳的部分，6月份合併總營收為新台幣66.65億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣24.58億元與新台幣7.05億元，6月份單月每股盈餘為新台幣0.22元。累計至今年6月，遠傳合併總營收為新台幣412.45億元，累計合併EBITDA與稅後淨利，分別為新台幣148.69億元與44.05億元；自結之稅後每股盈餘為新台幣1.35元。遠傳在第二季營收超越財測目標達到102%，EPS達成率達105%，累計今年1至6月EPS已達全年度財測目標的52%。

遠傳表示，在營運策略奏效下，6月份遠傳資通訊業務與數位服務兩大強勁動能挹注，帶動新經濟總體營收年成長攀升27%。其中資通訊業務營收較去年同期大幅增加171%，主要受惠於政府、大型企業合作案，客戶涵蓋金融、製造、服務與零售業等領域，包含與博弘雲端科技結盟綜效顯現，雲端服務營收動能持續增溫。

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關鍵字：電信三雄,營收,台灣大,中華電,遠傳

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