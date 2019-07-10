GODIVA雪糕限量25萬支三天熱銷一空！統一超商6月營收年增5%

▲統一超商轉投資事業康是美，舉辦「MEN GO SHINE」原創體驗會活動，帶動六月業績成長。圖中為統一美麗事業部董事長高秀玲。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

統一超商今（10）日發佈最新財報，受惠新品GODIVA雪糕帶動市場話題，限量25萬支開賣三天就熱銷一空，挹注統一超6月營收達215.73億元，較去年同期增加5.4%。

統一超商表示，7-ELEVEN掌握中秋及高溫商機，推出預購、鮮食、CITY CAFE，加上新品GODIVA成功帶動市場話題；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克等表現亮眼，均帶動6月業績成長。

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其中，新冰「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」開賣3日限量25萬支旋即熱銷一空，帶動冰品業績成長近4成；鮮食方面，推出泰式異國料理，差異化結構帶動相關業績成長1成以上，高規格的巴西莊園豆也帶動咖啡業績成長。

轉投資事業方面，康是美6月掌握季節趨勢，推出「最強面膜盛典」主題，並舉辦「MEN GO SHINE」原創體驗會活動，引領男性藥妝市場需求、持續帶動新來客與業績成長；星巴克因氮氣冷萃及茶飲料新品效益，帶動6月業績成長。

海外事業方面，菲律賓7-ELEVEN目前店數已達2,664店，較去年同期增加278店，持續進入新區域展店帶動整體業績成長近四成。

依據財報， 統一超商今年六月份合併營收達215.73億元，較去年同期增加5.4%，累計上半年合併營收達為1250.3億元，較去年同期成長4%。