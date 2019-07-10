星展銀加碼投資台灣不畏市場競爭　增資台灣子行22.5億

▲星展集團控股主席佘林發（右）與星展銀行（台灣）總經理林鑫川（左）今天共同宣布增資台灣子行22.5億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

星展集團今（10）日宣布，星展銀行（台灣）將以發行普通股方式，增資新台幣22.5億元，展現深耕台灣市場承諾與信心；增資後總資本額達322.5億元，資金結構更趨穩健，有助加速拓展在台業務版圖。

星展集團控股主席佘林發（Peter Seah）特別來台，與星展銀行（台灣）總經理林鑫川共同宣布增資台灣子行，深耕台灣市場的消息。佘林發表示，星展銀行在近10年來在台灣蓬勃發展，各項業務都有亮眼的表現，儘管台灣市場激烈，不過強勁的成長動能，也讓星展集團對台灣市場更具信心，未來前景值得期待。

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星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，台灣是星展銀行布局亞洲重要的市場，若缺少台灣市場，版圖就不完整，如今以增資來展現實際行動，也是台灣成立子行後第一次增資，未來藍圖將有超越客戶需求、業務持續成長、加強公司治理、領航數位創新等5大發展重點。

台灣銀行競爭相當激烈，如今即將開放純網銀，未來星展銀行將如何應對。佘林發對此表示，新加坡人口只有500萬人，不過卻有150多家銀行，星展銀行也是身經百戰，而台灣市場正歷經從現金時代，跳到數位支付時代，將是星展銀行擴大業務的契機，相信未來台灣市場大有可為。

星展銀行（台灣）於前年底完成併購原澳盛銀行在台的個人金融與財務管理業務後，產品線日趨完整，已成為全方位商業銀行。2018年積極開拓台灣信用卡與高階財富管理市場，期待成為台灣消費者心目中理財首選品牌。

另在企業金融方面，積極參與多起綠色金融聯貸案，同時深耕中小企業金融服務，截至今年3月底止，星展銀行（台灣）對中小企業放款餘額達322.47億，為其他在台外商銀行總承作金額的1.48倍。近來星展銀行（台灣）更陸續中小企業主打造數位金融創新平台，善用數位科技協助客戶提升營運效率，加速拓展業務規模。