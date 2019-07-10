亮眼！台積電第2季營收突破2400億大關　超越財測高標

▲台積電第2季營收超越財測高標。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電今（10）日公布6月營收達858.68億元，較上月增加了6.8%，較去年同期增加21.9%，且為今年來新高。累計1到6月營收約為4597.3億元，較去年同期減少4.5%。第2季營收達2410.26億元，較第1季2187.04億元季增10.2%，超越財測高標，讓法人驚豔。

台積電第1季釋出財測，預估第2季營收在75.5至76.5億美元，以本季匯率基準1美元兌30.85元計算，預計第2季營收達2329.17億元至2360.02億元，季增率6.5%至7.9%，毛利率介於43%到45%，營業利益率31%到33%。隨著6月營收出爐，第2季營收財測達陣，甚至超越高標。

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法人表示，台積電6月營收優於預期，主要因為華為擔憂中美貿易協定日後再有變數，積極拉貨；加上蘋果6月起7奈米開始量產，再加上高速運算（HPC）需求穩定等因素。法人預期，隨著新機陸續推出，台積電第3季營收可望季增15%。

對於下半年展望，劉德音日前股東會表示，目前看來第3季會比第2季好，第4季又比第3季好，營運將呈現逐季上揚。

台積電第2季法說會將於7月18日召開，法人關注第2季的毛利率及營業利益率是否達標，以及對第3季財測和全年度展望，成為半導體下半年的指標，同時也是景氣方向球。