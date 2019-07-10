不只韓國瑜有「加分」　曾馨瑩：朋友說郭台銘有我才會「贏」

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選候選人郭台銘，日前帶著妻子曾馨瑩一同上政論節目，被問到外界總拿另外一位候選人韓國瑜的夫人和曾馨瑩比較，認為李佳芬為韓國瑜「加分」不少，曾馨瑩表示，李佳芬進退得宜、值得學習，但是朋友也有對自己說「妳很重要，有妳才會贏（瑩）」。

國民黨總統初選民調8日至14日正式展開，棄商從政的前鴻海董事長郭台銘8日帶妻子曾馨瑩參加政論節目，為告急的選情加溫，曾馨瑩在節目上透露當初離家出走原因，是因為郭台銘決定參選，對她只有「一封簡訊告知」，連討論空間也沒有，但是曾馨瑩也表示，自己其實是心疼丈夫，她也開玩笑表示，當初結婚的時候郭董說好一三五工作、二四六陪她，現在自己覺得有點被騙。

後來讓曾馨瑩轉為支持丈夫的原因，是看到郭台銘從一個只需要下指令的大老闆，願意放下身段聽取別人的聲音，「他可以犧牲自己做這件事情，讓我不得不支持他」。

而被問到黨內初選對手高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，陪著韓國瑜到處造勢，為韓國瑜的選情「加分」，曾馨瑩也稱讚李佳芬進退得宜、值得學習，但是也有朋友對自己說「妳很重要，有妳才會贏（瑩）」，表示支持老公，自己完全沒有壓力。



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