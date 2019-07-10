洪恒珠欲參選立委　新系議員質疑幫蘇嘉全、蘇震清爭不分區

圖文 / 鏡週刊



立法院長蘇嘉全的妻子、農委會屏東農業生物技術園區籌備處副主任洪恒珠有意以無黨籍參選屏東縣第一選區立委，可能威脅民進黨已提名的現任立委鍾佳濱。新系台北市議員周威佑今（10日）早透過臉書質疑：「蘇夫人脫黨選立委，難道是為了幫蘇家多爭取一席不分區立委，而唱的雙簧？」

民進黨主席卓榮泰今午在中執會前被問到此議題時表示，蘇嘉全對黨籍立委很照顧，應該會妥善了解狀況後處理，「我認為這件事情應該不會成為問題的問題才對。」卓榮泰也坦言，他剛從美國回來，還沒有與蘇嘉全聯繫。

據了解，洪恒珠有意參選的消息已經傳出近1個月，蘇嘉全6月中旬受訪時曾表示，他也是看到媒體報導才知道，他反對妻子參選任何公職，會再去了解，還強調他一定支持黨提名的參選人。蘇目前正出訪，不過他日前曾私下對友人表達，妻子對參政有興趣，讓他很為難。

鍾佳濱則說，他身為民進黨提名的立委候選人，會密切注意其他政黨或有意參選者的動態，他認為目前洪的發言與做好參選準備還有一段差距，他目前對已表態參選立委的無黨籍縣議員蔣月惠關注程度更高。面對外界的各種揣測、推論，她說，這些都會讓涉及的當事人困擾，他該做的就是把自己的選情顧好。

與鍾佳濱同屬新系的周威佑透過臉書抨擊，洪恒珠脫黨參選立委，該選區民進黨已提名鍾佳濱，「洪顯然是衝著民進黨而來」。他還說，洪受訪時說因2012年農舍問題，民進黨欠她一個公道，所以她想參選，讓他覺得很奇怪，因為當時是因豪華農舍重創蔡英文選情，讓馬英九多當4年總統，「到底是誰欠誰啊？」

周威佑接著說，民進黨不計前嫌，讓警察出身的洪恒珠擔任屏東農業生物科技園區籌備處副主任，更讓蘇嘉全當上立法院長，「結果妳今天說民進黨欠妳很多，所以要脫黨參選。天理何在？」他也質疑，蘇嘉全姪子、立委蘇震清被踢爆涉入企業掏空案，退出立委黨內初選，改爭取不分區提名，蘇嘉全也曾表達願退出不分區提名，「今天，蘇夫人脫黨選立委，難道是為了幫蘇家多爭取一席不分區立委，而唱的雙簧？」

他最後質疑：「究竟院長夫人說要脫黨參選，有沒有先告知蘇嘉全院長？蘇院長到時又要幫誰站台？敬愛的蘇嘉全院長，您怎麼看呢？」



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