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美國醞釀降息　非美貨幣下半年強勢機會來臨

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▲▼有錢,炫富。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲隨著市場預期，美國醞釀降息的氣氛濃厚，非美元貨幣下半年有表現的機會。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

凱基銀表示，展望下半年全球金融市場，美國與歐洲央行是否降息以及時間點，將會影響資金行情的重大關鍵，凱基銀預期，紐幣、澳幣以及歐元等會變得強勢。另外，股票方面，凱基銀則建議，科技、電信以及非必須消費及美國房地產類股的表現，可望優於防禦性類股。

凱基銀今（10）日表示，今年上半年國際金融情勢詭譎多變，1月到4月投資人還沉浸在中美貿易談判循序快速推展，美國標普500指數4月曾創盤中2,949點高點，不僅回復去年第4季以來的頹勢，創下歷史新高，也帶動全球股市的榮景。

請繼續往下閱讀...

但是，5月初美中情勢急轉直下，川普推文，指責中國大陸背信想重新協商，就先前2,000億美元輸美產品關稅從10%提升至25%，並揚言很快就對剩餘3,250億輸美產品也要加課25%懲罰性關稅，美中關係急凍，美國標普500指數當月大跌6.58%，國際股市哀鴻遍野。

上半年金融情勢詭譎多半　6月表演反彈秀

6月情勢又再逆轉，中美在G20大阪峰會的「川習會」，貿易戰又暫告休兵，國際股市再度翻揚，美國標普500指數6月漲幅6.89%幾乎填滿5月的下跌。但是6月的反彈，不僅僅是反映中美貿易戰的暫時休兵，有大部分是美國聯準會釋出「必要時將採取維持經濟穩定成長的因應措施」訊息，被市場解讀是即將降息訊號，帶來資金行情的預期。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，展望第3季國際投資關注焦點，除了預料中的九月歐洲央行將重啟長期再融通(TLTRO)的量化寬鬆與美國聯準會終止縮表操作外，美、歐央行是否降息？何時降息？會是繼續提振或擾動資金行情的關鍵。

英國仍有脫歐議題壓力　相較美元恐無法強勢

另外，美國即將進入第2季財報公佈，就算略有不如預期，市場也可能在美中情勢緩解情況下，對下半年啟動傳統旺季，企業獲利成長率即將恢復逐季上揚的短期景氣行情寄予厚望。非必須消費、科技、電信等成長型及美國房地產類股表現應優於防禦型類股。

美元相對其他非美貨幣可以各自央行未來降息預期，推敲其匯率走勢。紐、澳已早於美國降息，未來再降空間可能不如美國；歐元已是負利率貨幣，歐洲央行可降空間與效果有限，所以紐幣、澳幣、歐元可能相對美元強勢。惟英國仍有脫歐議題干擾，美元相對英鎊應會展現強勢。

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關鍵字：金融展望.下半年,凱基,貨幣,美元,股票,金融情勢

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