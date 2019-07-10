股王大立光、台積電發威　台股攻高收漲95點直逼10,800點關卡

▲在股王大立光領漲下，台股今天開高走高，盤中一度向上收復10,800點關卡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

市場靜待美國聯準會（Fed）是否降息1碼，美股3大指數漲跌互見，台股今（10）日開高震盪，加權股價指數以10723.23點開出，在股王大立光、台積電強漲下，帶動金融、傳產股同步墊高，10,800點關卡得而復失，終場上漲95.7點，以10798.48點作收，漲幅0.89%，成交值新台幣1028.23億元。

類股部分今天漲跌互見，其中電子股上揚0.06%，金融類股也上漲0.13%。觀察電子股今天再度取回盤面重心，股王大立光（3008）股價表現強勢，盤中一度大漲逾百元，收盤上漲3.36%，收報4155元；台積電（2330）股價一路向上震盪，尾盤上漲逾2%，以247元作收；鴻海（2317）股價皆在平盤附近震盪，收77.9元。

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至於金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）雙雙震盪走高，終場分別收在44.3元及42.2元，其他玉山金（2884）、新光金（2888）、第一金（2892）等也同步走揚。此外，面板雙虎在外資買盤湧現下，今天股價表現亮眼，其中友達（2409）挾量上漲，尾盤收在9.3元，群創（3481）漲勢也不遑多讓，尾盤也漲1.81%，以7.33元作收，成交量逾11萬張。

法人表示，市場關注美國聯準會主席鮑威爾赴國會證詞，市場預期降息1碼的可能性較高，屆時出來結果並沒有降息的話，有可能引發市場恐慌。台股今天呈現反彈格局，另觀察外資近期動向，皆呈現小買小賣，預計在情勢明朗化前不會有太大變數。