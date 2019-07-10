國泰航空收購廉航香港快運　公平會點頭答應了

▲國泰航空收購香港快運結合案，公平會今天通過不禁止結合。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

公平交易委員會今（10）日通過，香港商國泰航空有限公司（國泰航空）與香港商香港快運航空有限公司（香港快運）結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

國泰航空是以香港國際機場為樞紐的航空公司，提供定期往來亞洲、北美洲、澳洲和非洲等超過200個目的地的航空運輸服務；香港快運則以香港國際機場為樞紐的低成本航空公司，提供亞洲28個目的地的航空運輸服務。

請繼續往下閱讀...

公平會指出，國泰航空想取得香港快運100%股權，符合公平交易法第10條第1項第2款及第5款的結合型態，因此依法提出結合申報。

公平會表示，國泰航空和香港快運在「台灣與香港、澳門、深圳三航點間之國際航空運輸服務市場」具有水平競爭關係，結合後國泰航空的市場占有率僅增加2.49%。

公平會認為，考量結合後仍將分別維持原有的營運模式，並各自面對其主要競爭者，以及航線的重疊度低、相關市場業者眾多、價格競爭激烈、消費者及旅遊業者的轉換成本尚低等因素，這起結合案改變市場結構或限制競爭效果應屬有限。

國泰航空與香港快運的營運及商業模式互補，公平會指出，結合後具備較完整的產品線，形成範疇經濟，並得透過資源共享增強各自的競爭力、提升航空運輸服務的整體效率，台灣旅客可望享有較低廉的費用、較高的便利性及服務品質，因此整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。