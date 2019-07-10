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信心大幅提升！近8成的CEO看好台灣未來3年的景氣

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▲▼KPMG安侯建業主席余紀隆。（圖／KPMG安侯建業提供）

▲▼KPMG安侯建業主席于紀隆。（圖／KPMG安侯建業提供）

記者吳靜君／台北報導

KPMG安侯建業會計師事務所今(10)日公布《2019台灣CEO前瞻大調查》發現，有78%的CEO對國內未來3年景氣發展具有信心，較去年的36%大幅提升，主要是中立觀望態度由去年56%下降為16%，轉為具有信心。

但是在全球經濟展望發展上與所屬產業的發展上略顯信心不足，認為會成長分別為68%與76%，較2018年分別降低30與22個百分點，可能與今年初以來的中美貿易戰、英國脫歐、保護主義等造成全球經貿局勢不穩定。

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全球與亞太CEO對全球經濟發展前景也較為保守，認為會成長僅有62%與59%，另外可能受到全球經濟發展的看法的影響，台灣CEO對於所屬企業未來三年信心程度由去年的96%下降為86%，相較於全球與亞太地區來說，顯得較為保守。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，今年全球經貿環境詭譎多變，包含英國脫歐、中美貿易戰等皆對台灣企業造成十足的影響與衝擊，但從去年開始許多台商已經開始積極著手因應，向中國大陸以外的亞洲國家開始布局，甚至班師回台投資，創造更多就業機會，帶動台灣產業轉型與升級。

KPMG全球每年針對約1,300名CEO，分別來自11處主要市場國家與11個主要產業類別進行調查，而2019年台灣CEO前瞻大調查，今年持續委任富比士(Forbes)針對國內年營業額超過50億元以上的50位CEO進行訪談，在受訪的國內CEO中產業橫跨汽車、銀行、製造業、資產管理、保險業、能源、公用事業、銷售零售、科技業、保險、生命科學、電信業等。

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關鍵字：台灣,景氣,調查,CEO,看法,全球,亞太地區,企業發展

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