台積電每季發股利　分析師看好激勵長期股價...建議參與除息

▲台積電未來採每季配息。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

台積電（2330）啟動實施每季配發股利，宣布今年第一季現金股利配發2元，並訂定除息交易日為9月19日，帶動今（10）日股價以243元開出，早盤漲逾1％，至於後市對股價影響，台新投顧副總經理黃文清表示，每季配息容易讓投資人長期持有，不僅有利股價上漲，連帶本益比也會提升。

黃文清表示，台積電成為台股第一家每年多次配息的企業，整體投資市場十分看好，並根據過去美股的歷史經驗來看，一次配息變成多次配息，就會讓投資人反應度提高，簡單來說就是每一季都會有期待股利發放的預期心理，大幅降低賣股意願，長期來看股價會往上，本益比也會提升。

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至於操作時機，黃文清指出，一般來說除息前都是買點，但是一年從發放1次股利變成4次會比較難操作，所以投資人容易變成長期持有，除非股價有比較大的波動，像是面臨中美貿易戰這樣的金融性風險時，導致股價高低變化比較大，才會建議從現金殖利率的角度下手，以一年超過4%~5％來說，會是很好的買點。

台積電昨（9）日宣布，今年第一季現金股利配發2元，配息基準日訂定為9月25日，除息交易日則為9月19日，並自9月21日起至9月25日止，停止普通股股票過戶，預計將於10月17日發放現金股利，總計將發出518億元，並規劃未來每季現金股利配發月份，訂定為每年1月、4月、7月、10月。