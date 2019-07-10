遠東集團今年平均加薪3.3%　徐旭東：亞泥加薪幅度特別高

▲遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者林敬旻攝，資料照）

財經中心／綜合報導

遠東集團投資加速全球布局，除了穩定投資台灣之外，也加碼投資中國大陸、越南和美國。遠東集團董事長徐旭東10日表示，今年遠東集團平均加薪3.3%，其中又以水泥加薪幅度最高。他也表示，公司有公司的作法，而每個公司有一套作業標準，「沒有說，來，今天我決定，來個5%、來個6%，我們沒有這樣的。」

徐旭東參加「第15屆台星經濟聯席會議」表示，台灣的投資不會因經濟好壞而有所影響，而是穩定型的「汰舊換新」，這是長期的計劃，像是5G也是未來重要的投資項目。中國大陸的競爭相當激烈，因此投資也需要加強；至於越南方面，遠東集團已經在化纖、紡織等產業上布局，準備要進入第二階段的投資計畫。

請繼續往下閱讀...

不過在投資上，遠東集團目前最重視的投資地是美國，但美國投資有些難度；相比之下，越南進入大規模投資，在投資上也有著比較多問題。徐旭東說，因為現在大家一窩蜂搶進越南投資，缺乏勞工、水電問題，尤其越南在地理上，從南到北長達1000多公里，交通基礎建設還不健全，移動力較不好，因此越南第二階段投資仍為一步步加碼。

因應世界經濟投資環境和各種國家貿易戰，徐旭東認為，遠東集團的投資策略是沒有邊際，也不能設限，應該要全球化布局，才可以更加快全球投資。他指出，台灣目前的問題是沒有「自由貿易協定」（FTA），新加坡與90%經濟區簽定FTA，韓國有70%，台灣僅9%就輸了；不過他也對台灣有信心，期盼政府能制定經濟政策。

被媒體詢問遠東集團今年是否有加薪計畫？徐旭東表示，加薪是很單純的，遠東集團旗下公司每年都會審視是否有加薪的空間，而每一間公司都有一套自己的加薪辦法，依照行業和公司經營狀況，水泥、百貨、電信都不同，因此要看本身的狀況評估，不是他決定多少就多少。

徐旭東解釋，遠東集團平均加薪幅度為3.3%，有的公司加薪幅度高、有些幅度則低，獎金也有高有低，其中，水泥產業加薪幅度特別高，因為水泥產業去年轉投資貢獻多，旗下各企業每年的狀況都不同。