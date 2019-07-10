全球最大消費品供應商警告：貿易戰讓中國大陸工廠面臨巨大危機

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

全球最大的消費品供應商「利豐有限公司」在接受《彭博社》的訪問時，憂心表示，由於中美貿易戰持續的延燒，美國的零售商在這風雲詭譎的貿易局勢下加速撤出中國大陸，中國大陸的工廠正變得「緊張和絕望」。

而且，美國正在減少對中國大陸的依賴，這將嚴重威脅長期依賴出口導向的大陸經濟。

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「利豐有限公司」的行政總裁馮裕鈞認為，因為全球供應鏈的貿易戰未見消弭的跡象，進而打亂了美國在華企業的經營佈局，這將使得中國大陸會有更多工廠關閉。

此外，馮裕鈞認為，多數美國在華企業在中國大陸的生產產量相當高，但是，利潤並不豐厚，假使美國提高關稅至25%，這些美國企業將會遭受嚴重的打擊。更嚴重的情況是，馮裕鈞表示：「沒有人投資，沒人在採購。貿易戰導致人們停止投資」，這將使得經濟成長停滯，並且陷入惡性循環。

雖然目前中美雙方同意繼續談判，不過，長期依賴中國大陸的全球供應鏈已經開始出現永久性的轉變。英特爾（Intel）已經表示，正在評估其全球供應鏈重新調整的方向，而且，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）也都在思考同樣的問題。

值此同時，世界的製造中心正加速往東南亞國家轉移，不過，目前東南亞國家的產能尚未能完全取代中國大陸，目前，中國大陸尚保有一些優勢，而且，也正在大力對歐洲和日本的廠商招商。馮裕鈞也建議非美商的客戶能抓住這次機會利用中國大陸成熟的供應鏈和更低的成本。