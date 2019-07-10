為5G添競爭力　思科將斥資逾800億收購光學元件製造商Acacia

▲思科宣布，將以每股70美元收購光學元件製造商Acacia Communications。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

科技業吹起併購風，繼IBM以340億美元收購開源軟體公司紅帽（Red Hat），及博通（Broadcom）傳將收購網路安全軟體公司賽門鐵克（Symantec）後，美國互聯網設備製造巨擘思科（Cisco）也宣布，計畫將以每股70美元的價格，收購光學元件製造商Acacia Communications，交易總額達26億美元（約新台幣817億元）。

為能在多雲端平台及5G高速網路世代中能更添競爭力，思科周二（9日）宣布，將以每股70美元收購Acacia，此價格較Acacia周一（8日）收盤價48.06美元溢價46％，不計入Acacia的現金及有價證券，這筆交易預計將價值26億美元。

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消息一出，華爾街歡欣鼓舞，推動Acacia盤前股價飆漲41.5％至68.02美元，而思科盤前股價則下跌1%至55.62美元。Acacia周二收漲35%至64.91美元，創兩年來收盤高點。

據路透報導，此交易為思科自2017年以37億美元收購應用性能管理平台AppDynamics以來，金額最大的一筆併購案。該交易預計將於2020財年的下半年完成。兩家公司表示，交易完成之際，Acacia的員工將加入思科的光學系統及業務部門。