IBM完成總價340億美元收購紅帽！打造企業級「混合多雲」服務

▲IBM完成收購紅帽。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

歷時逾9個月，IBM（IBM-US）9日宣布，以每股現金190美元完成收購全球最大的Linux系統廠商「紅帽」（Red Hat）及其所有已發行和流通在外普通股的收購交易，總價約340億美元。IBM力拚轉型，如今完成了史上最大筆的收購案，不過也受此影響，IBM於9日收盤跌1.24美元或0.88%，以139.33美元作收。

紅帽將作為IBM的獨立業務部門運作，並且納入IBM雲端計算和軟體業務等相關財務，而IBM也承諾將會保持紅帽的獨立性，將繼續由懷特赫斯特（Jim Whitehurst）與其現任管理團隊領導，同時，也會讓懷特赫斯特加入IBM的高級管理團隊中。

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IBM執行長羅梅蒂（Virginia Rometty）表示，兩家公司的合併是「轉捩點」，也能讓IBM成為全球最大的混合雲服務提供商，透過紅帽在開源解決的領導力，結合出企業的安全性和可攜性。IBM的業務將聚焦於大數據、行動社群應用、智慧商務和雲端服務。

此外，紅帽也將持續建構擴展其合作夥伴關係，像是亞馬遜雲端運算服務（AWS）、微軟Azure、Google Cloud、阿里雲（Alibaba Cloud）等主要雲端供應商。IBM表示，紅帽的使命一如既往，即是提供開源與混合IT環境豐富的靈活性，IBM與紅帽將能滿足混合多雲的管理環境，建立領先的企業級雲端服務，也能幫助客戶將其業務向雲端轉型。

IBM雲端業務收入自2013年佔總營收4%，如今增長至25%，主要得益是全面性的即服務（as-a-service）產品組合和軟、硬體服務的增長。截至今年Q1，以12個月計，IBM雲計算收入增長超過190億美元，預測在收購紅帽後的未來5年內，將為IBM營收約2個百分點的年複合增長率。