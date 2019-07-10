中國大陸借貸給全球國家5兆美元！　占世界經濟產出6%

▲中國政府借給全世界5兆美元。（圖／CFP，示意圖）

財經中心／綜合報導

德國智庫最近公布了一項報告，全世界2000年至2017年間對中國大陸的債務增長了10倍，從5000億美元增加至5兆美元，約佔了全球經濟產出6%，將近80%的新興國家獲得中國的資金，然而中國大陸借款至外國的資訊並不透明，因此仍有50%的海外資金不在世界銀行和國際貨幣基金數據範圍之內，估計總金額可能更多。

根據《南華早報》（South China Morning Post）引述德國智庫「基爾世界經濟研究院」（Kiel Institute for the World Economy）上星期發布報告，截至2018年，全世界各國積欠中國政府的債務超過5兆美元（約佔了全球經濟產出6%），遠高於2000年代初期5000億美元（約全球經濟產出的1%）。

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不過分析人士認為，中國大陸借款外國的資訊並不透明，特別是沒有經濟影響力的「低收入國家」。中國大陸海外借款不經過國際銀行體系，雖然85%都是以美元計價，但這些貸款通常由中國銀行對中國海外包商，以避免直接撥付給借貸國政府，這些政府通常被認為具有高違約風險。

這意思是這些借貸都沒有經跨境銀行向國際清算銀行（BIS）進行相關報告，因此，中國大陸許多對外放款也都沒有列入國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）的官方統計資料中，因此，基爾世界經濟研究院估計，國際貨幣基金組織和世界銀行只得到中國大陸海外放款50%的資料。

「中國向發展中國家和新興國家提供的國際貸款中，約50%並未包括在官方統計數據上，這些都不是由國際貨幣基金組織等多邊監督機構，而都是私人數據提供相關紀錄。」除了中國大陸對外放款不透明之外，基爾世界經濟研究院還認為，中國大陸對海外放款快速增長。

研究顯示，2017年前至少有80%新興和發展中國家，接受中國官方的補助和貸款，這些國家欠了高達3800億美元。相比之下，這些國家欠全世界最富裕22個國家所組成的「巴黎俱樂部」（Paris Club）僅2460億美元。

研究分析指出，中國大陸政府還經常向經歷政治和經濟危機的國家（如委內瑞拉、辛巴威和伊朗）提供借款，但資訊不明確，也無法得知債權永續性和借款用意。