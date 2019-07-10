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股王大立光攜手電子股向前衝　台股開高指數一早漲逾50點

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲美股3大指數漲跌互見，台股今天以10723.23點開出，在電子股領漲下，早盤一度漲逾50點。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

市場關注本周美國聯準會（Fed）對於降息的訊號，使得美股3大指數各自表態，台股今（10）日開盤上漲20.45點，加權股價指數以10723.23點開出，在股王大立光、鴻海等權值股，攜手傳產、金融族群同步墊高，指數一早漲逾50點，截至9點10分在10,750點附近震盪，成交金額新台幣126.94億元。

投資人等待Fed會議記錄，以及主席鮑威爾赴國會發表證詞，使得美股3大指數漲跌互見，其中道瓊工業平均指數終場下跌22.65點，跌幅0.08%，收在26,738.49點；標準普爾500指數也漲3.68點，漲幅0.12%，以2,979.63點作收。

請繼續往下閱讀...

類股部分今天漲多跌少，其中電子類股上漲0.6%，金融類股也漲0.37%。觀察蘋概三雄走勢，台積電（2330）今天小幅開高，早盤上漲0.62%，目前在243.5元徘徊；鴻海（2317）以78.7元開出後，股價持續走揚；股王大立光（3008）今天跳空開漲75元，股價上漲逾2%，最高一度來到4,120元，向上收復4,100元關卡。

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關鍵字：台股,美股,開盤,盤中,電子股,金融股,蘋概股,萬點

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