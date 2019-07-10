富邦第三代網紅妻「比基尼片」曝光！川字肌、W蜜臀全露　淺碎花泳裝暢游

圖、文／鏡週刊

富邦蔡家第三代、富邦育樂總經理蔡承儒，今年4月底進入電信獲利王台灣大董事會，正式啟動富邦蔡家第三代接班計畫，和他結縭3年多的太太鄭舒秦也轉戰網路界，當起網紅Youtuber，力助蔡承儒和富邦集團在網路找機會。

▲鄭舒秦常和蔡承儒一同出席公開場合，力挺老公。（圖／鏡週刊提供，下同）

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富邦金董事長蔡明興媳婦鄭舒秦，去年開設臉書粉絲專頁，以鋼琴家「Annie Jeng」為名，當起網紅Youtuber，除了彈鋼琴外，她還分享生活點滴，包括她和丈夫、富邦育樂總經理蔡承儒相識的過程，也首度在網路上公開。

鄭舒秦透露，她是到美國之後才和蔡承儒相識，當時蔡承儒念大四，她是大一新鮮人，蔡承儒有成立一個認識台灣的地下社團，是社團的管理者，「我們都稱他（蔡承儒）是幫主」。

鄭舒秦說，兩人初次約會是一起去看美國知名歌手史努比狗狗的演唱會，演唱會途中不巧下雨，蔡承儒脫下上衣替兩人擋雨，又怕手碰到鄭舒秦，努力單手撐了一個半小時後，蔡承儒才忍不住問鄭舒秦，「可以把手放在妳肩膀上嗎？」紳士的舉動擄獲鄭舒秦的好感。

隔年暑假時，蔡承儒和鄭舒秦相繼返台，蔡承儒主動邀鄭舒秦去美僑俱樂部比賽游泳，鄭舒秦說：「我是校隊，以為一定贏…結果我輸了，超丟臉的。」

後來，蔡承儒又約鄭舒秦一起去吃飯、看電影，2人去看電影時，「我都在想，他有沒有要牽我的手…到最後5分鐘，他才牽我的手…我很開心，就在等那一刻…」鄭舒秦笑說。

雖然當時才19歲，鄭舒秦就已經情定蔡承儒，2人交往了4年多，就互訂終身，也讓鄭舒秦說，「我很幸運，很年輕的時候就遇到我老公。」



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