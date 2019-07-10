網紅老婆曝光！富邦第三代接棒　愛妻比基尼教學神助攻

圖、文／鏡週刊

電信獲利王台灣大4月底改派董事，富邦金董事長蔡明興獨子蔡承儒進入董事會，正式啟動富邦蔡家第三代接班計畫，5月中，蔡承儒率領的富邦勇士隊也首次在SBL（超級籃球聯賽）封王，讓他喜上加喜。

本刊調查，蔡承儒已經進入集團多家公司董事會，去年底開始，他陸續進入富邦金創投、富邦媒、富邦建設、台北文創、台灣大5家公司的董事會，就接班位子。

請繼續往下閱讀...

▲富邦蔡家第三代蔡承儒從去年底迄今，一口氣進入集團內5家公司董事會。（圖／鏡週刊提供，下同）

5月中，SBL冠軍賽舉行第4戰，成軍5年的富邦勇士隊一吐怨氣，一舉摘下冠軍，獲勝的喜悅感染在場觀戰的富邦金董事長蔡明興及其獨子蔡承儒，兩人一起振臂歡呼，也讓蔡承儒一舉釋放肩上的壓力。

今年32歲的蔡承儒最近滿面春風，他是富邦蔡家第三代中最早進入接班梯隊的王子，不僅抱回首座SBL冠軍，繳出一張漂亮的成績單，在集團5年歷練後，4月底正式進入台灣大董事會，正式啟動富邦集團的接班之路。

富邦集團是由蔡萬才一手創立，蔡萬才和兄弟國泰集團創辦人蔡萬春、霖園集團創辦人蔡萬霖都曾榮膺台灣首富，繼承蔡萬才家產的蔡明忠、蔡明興兄弟也曾坐上台灣首富寶座，2人在去年《富比士》（Forbes）雜誌台灣十大富豪排行榜居第4名，2人身價高達57億美元，約合新台幣1,767億元。

本刊調查，早在去年下半年，人稱二董、今年62歲的蔡明興就替蔡承儒的接班規劃鋪路。去年10月，蔡承儒先接任富邦金旗下富邦金創投董事；接著，12月富邦媒董事長林福興因「產金分離」原則辭去董事，改由蔡承儒接任；今年1月，蔡承儒又進入富邦建設接任董事；4月時，前台灣大總經理鄭俊卿屆齡退休，蔡承儒接替鄭俊卿位置，接手台北文創董事；同月底，蔡承儒接替有意參選總統的前行政院長張善政董事位置，進入台灣大董事會。

▲蔡承儒和鄭舒秦結婚超過3年，夫妻感情好常一起放閃。（圖／鏡週刊提供）

富邦蔡家第三代、富邦育樂總經理蔡承儒，今年4月底進入電信獲利王台灣大董事會，正式啟動富邦蔡家第三代接班計畫，和他結縭3年多的太太鄭舒秦也轉戰網路界，當起網紅Youtuber，力助蔡承儒和富邦集團在網路找機會。

和蔡承儒結婚3年多的太太鄭舒秦，將蔡承儒一路走來的辛苦看在眼底，提到他一直為台灣的體育打拚賣命。

▲鄭舒秦能文能武，除了和網友分享彈鋼琴，她也展現泳技。

「但這過程好辛苦，面臨了好多挑戰與壓力⋯他還甚至絕望到想要整個放棄，我看了都感到好心疼。今年富邦勇士隊得了隊史第一座冠軍，他開心到睡不著覺，一路走來真是不容易。」鄭舒秦在粉絲專頁PO文表達對先生的不捨。

鄭舒秦是蔡承儒的學妹，先後在美國學校就讀，又都是華頓商學院的校友，直到在美國求學時，2人才相識，鄭舒秦的父親原先在台達電任職高階經理人，她自小被父母悉心栽培，不僅曾拿下全國學生音樂比賽個人組鋼琴賽冠軍，還曾是美國學校游泳校隊。

更多鏡週刊報導

【富邦王子接班2】蔡萬才磨練兒孫的好傳統 他到大伯手下做事

【富邦王子接班3】金融高富帥管很大 他買下球隊後連球衣、廁所都要管

【富邦王子接班4】球隊花大錢沒奪冠 蔡承儒壓力大到想辭職