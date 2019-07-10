雲端最有錢／3跡象中國房市泡沫恐破裂　重演日本失落10年？

新聞節目中心／綜合報導

兩岸三地的同胞們在網路上常常會因為很多事情意見不同吵來吵去，但是有一件事情，大家的看法應該是一致的，那就是買房的痛苦指數。香港房價全球第一，大陸的房價也不遑多讓，以北京為例，2000年時平均房價約每平方公尺5700元人民幣(約每坪8萬5000元台幣)，而到了今年10月，北京的平均房價已漲到近6萬元(約每坪89萬台幣)。

大陸國家統計局最新發佈5月份房價數據，新房價格以今年以來最快速度上漲，還是連續第49個月上升! 亞洲開發銀行研究所(ADBI)院長兼執行長就發出警告，大陸房地產泡沫的現象，與20年的日本很相似，有3個跡象，需要特別注意!

以大陸房地產430兆的市值規模，就算在短期內下修一成，也會造成大陸經濟的地動山搖。根據牛津經濟研究院發布的研究報告指出，全球住房市場出現裂縫，房價下滑以及投資驟減，恐讓可能會在全球經濟增長創下10年低點，大陸房地產對全球的影響不可不知，到底大陸的房市泡沫會不會出現，雲端最有錢第44集節目請到三位專家來跟大家一同討論。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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