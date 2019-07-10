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陸地玩衝浪、大稻埕看七夕煙火　台北今夏2大河岸活動不推不行

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2019台北河岸童樂會（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

▲夏天想消暑就來「台北河岸童樂會」，享受沁涼水花的洗禮。（圖／台北市政府觀光傳播局提供，以下同）

生活中心／台北報導

今夏在台北，絕對不能錯過7、8月兩大活動饗宴，首先是每年夏天最受小朋友期待的「台北河岸童樂會-熊讚水樂園」，明天起將在大佳河濱公園歡樂登場；再來就是8/3~8/4的「大稻埕情人節」，將在大稻埕水岸上演美麗煙火秀，讓大家浪漫一「夏」。不論是大小朋友、家庭、情侶或是一個人，從9歲到99歲都能參與，感受台北年輕奔放的活力。

炎炎夏日，外出溜小孩要清涼一下，就來大佳河濱公園吧！即將於7/13～7/21登場的「台北河岸童樂會-熊讚水樂園」，今年特別引進國外流行的陸地衝浪，打造全台首見、唯一的「陸地極限衝浪滑道」，不用到海邊等大浪，在城市陸地就能體驗安全刺激的衝浪快感。

喜歡冒險的小朋友，也很推薦到「熊讚大冒險」試試身手，挑戰在球池裡「尋找熊讚」、用小圈圈套住「圈圈熊讚」、拿水槍射球的「快跑熊讚」、用力打出美麗的「泡泡熊讚」、拼出可愛的「拼圖熊讚」、在「大力熊讚」比誰力氣大，只要勇敢完成挑戰就可獲得小水槍1支。

熊讚水樂園安排精彩、豐富的水陸兩玩活動，既有101大樓攀爬、無敵風火輪、水上蹺蹺板、彩虹水滑梯等眾多水上遊樂設施，也有可愛木製小小推推車、幸運草球池以及燒腦的趣味闖關區等陸地娛樂，每天下午也有說故事、大型泡泡互動秀、造型氣球、魔術秀等好幾場表演活動，要讓小朋友玩得不想回家！

2019台北河岸童樂會（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

▲台北市副市長蔡炳坤（後排左一）、熊讚、觀光傳播局局長劉奕霆及小朋友邀請大家參加「2019台北河岸童樂會」各項活動。

當然，精彩活動也不會忘記大朋友們。以往大家熟悉的「台北河岸音樂季」，今年把活動定名為「大稻埕情人節」， 8/3、8/4一連2天在大稻埕碼頭周邊登場，邀請眾多歌手，包括黃品源、茄子蛋、美秀集團、潘越雲等，接力演唱跨世代都耳熟能詳的經典情歌，讓不同年齡層的樂迷大飽耳福。同時，在3號水門區設有胖卡市集與啤酒攤位，5號水門則有愛情文創市集，囊括品牌設計、生活雜貨、老派態度等多樣主題策展，吃喝玩樂通通有，今年活動還特地安排浪漫花牆及愛情塗鴉牆，人人都可當網美，台北花市更推出花綠小站，現場就可為情人獻上花束表達心意。

而活動重頭戲浪漫情人煙火秀將於8/3晚間施放，讓璀璨煙火不只點亮淡水河夜空，更拉近你我的距離，希望所有情人都可在煙火下許下美好的心願，渡過浪漫的夜晚。

臺北河岸童樂會-熊讚水樂園+大稻埕情人節（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲8/3、8/4有最夯的歌手樂團接力演唱一首首膾炙人口的情歌。

臺北河岸童樂會-熊讚水樂園+大稻埕情人節（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲台北夏天最大盛典「大稻埕情人節」，將於大稻埕碼頭周邊舉辦，除了聽音樂、逛市集，還有浪漫煙火秀。

除了享受煙火及音樂，大稻埕情人節也融入地方的歷史特色，與大稻埕的藝文場館、在地商圈一同合作，凡於7月活動期間內在大稻埕商圈合作店家消費滿額即可獲贈限定情人書籤，各店家也紛紛響應推出各式期間限定優惠及主題商品；8/3、8/4與北門相機街合作推出的「大稻埕情人節」攝影比賽，遊客只要拍下活動2天的精彩畫面，就有機會得到精美獎品，台北地下街也推出夏日浴衣祭，與活動相呼應，而大稻埕周邊場館如新芳春茶行、台灣新文化運動紀念館，7月起也推出情人節體驗活動。

今年夏天的活動豐富多元，歡迎國內外朋友來台北盡情享受夏日時光。

台北河岸童樂會：https://www.travel.taipei/zh-tw/event-calendar/details/18542
大稻埕情人節：http://2019.valentinesday.taipei/

（台北市政府觀光傳播局 廣告）

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關鍵字：大稻埕情人節,煙火,臺北河岸童樂會,熊讚水樂園,衝浪

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