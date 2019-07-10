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瘋電影／大叔好神騎　手足是最溫暖的靠山

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文／賴賴

▲▼大叔好神騎。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

片名取得太貼近了，就是一部公路電影，在邁入不惑之年之際，你是否對人生開始有些想法，而這些恐怕是你年輕時意想不到的虧欠或懺悔，許多百感交集，尤其是以最親近的父母有最多的體悟，家家有本難念的經，人人皆有自己的故事，這些故事恐怕和電影劇情中或戲劇中的大慈大孝或大悲大恨錯綜複雜，沒人能去論斷別人家務事，簡單的修復兄弟情感，非常溫暖而貼近生活，以為會很悶，沒想到兩個兄弟能搞出這麼多把戲，文藝中帶綜藝感，不錯看。

誰沒有幾段見不得人的情史，青春不就是用來丟人的嗎？但是到了中年，沒結婚沒對象甚至沒人愛沒錢，這些都是世俗眼中的中年悲哀，索性這些見不得人的悲哀也占了大多數人口，所以人生除了傳宗接代，賺錢發財以外，生命的意義就只是這樣嗎？二十幾歲的路人告訴你，共同聆聽、感受大自然，回歸根源，靈性哲學思想等等，二十和四十的差距。

這部電影最大賣點，是德國美景，僅是簡單的田園風光，綠的層次視覺饗宴，湖中竹筏山景倒影，都美炸天，不必刻意去找什麼觀光點，德國就是這麼美，最後把握當下，去做一直想做卻沒有勇氣去完成的虧欠或追求，很有啟發價值的好作品。


片　　名：大叔好神騎
英文名稱：25km/h
類　　型：冒險、劇情、喜劇
上映日期：2019-06-28
片　　長：01時56分
導　　演：馬庫斯高勒(Markus Goller)
演　　員：拉斯艾丁格(Lars Eidinger) 、 亞歷珊卓瑪麗亞羅納(Alexandra Maria Lara) 、 法蘭卡波坦(Franka Potente) 、 茱蒂翠貝兒(Jördis Triebel) 、 桑德拉惠勒(Sandra Huller)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：可樂電影


劇情大綱

不戴安全帽，全速前進！
狂飆一萬公尺，橫跨五個聯邦…

許久不見的克里斯提安(43歲)與吉奧(45歲)，終於在他們父親的葬禮上重逢。個性截然不同的兄弟難得聚在一起，在守靈夜酒酣耳熱之際，臨時起意決定去實現小時候的夢想-騎著電動自行車進行一趟從黑森林到波羅的海、橫越整片德國的冒險旅程。在這段時速最高僅25公里的漫活旅程中，兩人經歷了許多意想不到的遭遇，也重新認識了彼此，甚至改變了他們往後的人生。

▲▼大叔好神騎。（圖／yahoo）

▲兄弟在父親葬禮之後展開修補關係之旅。

▲▼大叔好神騎。（圖／yahoo）

▲心靈年輕人，探討生命意義完全自然靈性。

▲▼大叔好神騎。（圖／yahoo）

▲大哥一直錯過的女人，有沒有勇氣追回來。


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關鍵字：瘋電影,大叔好神騎,賴賴,拉斯艾丁格(Lars Eidinger),亞歷珊卓瑪麗亞羅納(Alexandra Maria Lara),法蘭卡波坦

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