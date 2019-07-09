富邦金上半年每股盈餘2.7元　穩居金控獲利王寶座

國泰金控今（9）日公布，自結6月份稅後盈餘49.9億，累計今（2019）年1至6月稅後盈餘339.9億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.44元。國泰金5月受到新台幣大貶影響，旗下子公司國泰人壽外匯避險績效佳，單月大賺112億元創新高，不過隨著6月新台幣呈現升值態勢，壽險公司單月獲利回歸正常水準。