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富邦金上半年每股盈餘2.7元　穩居金控獲利王寶座

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▲▼富邦,北富銀,台北富邦銀行,富邦金。（圖／資料照）

▲富邦金控今天公布6月自結稅後盈餘38.15億元，累計2019上半年稅後淨利276.61億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金控今（9）日公布6月自結稅後盈餘38.15億元，相較去年同期成長47%，累計今年前6月稅後淨利276.61億元，每股盈餘（EPS）為2.7元，穩坐金控獲利王寶座。

富邦人壽6月稅後淨利為15.36億元，累計前6月稅後淨利108.32億元。今年前6月初年度保費收入（FYP）達1,170億元，較去年同期成長22%；總保費收入為3,106億元，較去年同期成長14%。保費收入強勁成長使得承保相關費用較高，而投資收益則表現穩定。

請繼續往下閱讀...

台北富邦銀行6月稅後淨利16.13億元，較去年同期成長8%，累計前6月稅後淨利110.66億元，較去年同期成長7%。北富銀資產品質維持穩健，6月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為688%。

至於其他子公司獲利表現，富邦產險6月稅後淨利2.02億元，累計前6月稅後淨利21.52億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%。

富邦證券2019年6月稅後淨利2.55億元，市場成交量雖造成經紀業務收入波動，股利收入挹注獲利動能；累計前6月稅後淨利為14.02億元，較去年同期成長19%。

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關鍵字：富邦金,富邦人壽,北富銀,獲利,金控

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