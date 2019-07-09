富邦金上半年每股盈餘2.7元　穩居金控獲利王寶座

▲富邦金控今天公布6月自結稅後盈餘38.15億元，累計2019上半年稅後淨利276.61億元。（圖／資料照）
記者紀佳妘／台北報導
富邦金控今（9）日公布6月自結稅後盈餘38.15億元，相較去年同期成長47%，累計今年前6月稅後淨利276.61億元，每股盈餘（EPS）為2.7元，穩坐金控獲利王寶座。
富邦人壽6月稅後淨利為15.36億元，累計前6月稅後淨利108.32億元。今年前6月初年度保費收入（FYP）達1,170億元，較去年同期成長22%；總保費收入為3,106億元，較去年同期成長14%。保費收入強勁成長使得承保相關費用較高，而投資收益則表現穩定。
台北富邦銀行6月稅後淨利16.13億元，較去年同期成長8%，累計前6月稅後淨利110.66億元，較去年同期成長7%。北富銀資產品質維持穩健，6月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為688%。
至於其他子公司獲利表現，富邦產險6月稅後淨利2.02億元，累計前6月稅後淨利21.52億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%。
富邦證券2019年6月稅後淨利2.55億元，市場成交量雖造成經紀業務收入波動，股利收入挹注獲利動能；累計前6月稅後淨利為14.02億元，較去年同期成長19%。