新台幣由貶轉升！　國泰金6月賺50億回歸正常水準

▲國泰金今天公布6月稅後盈餘為49.9億元，累計2019上半年稅後盈餘339.9億元。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控今（9）日公布，自結6月份稅後盈餘49.9億，累計今（2019）年1至6月稅後盈餘339.9億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.44元。國泰金5月受到新台幣大貶影響，旗下子公司國泰人壽外匯避險績效佳，單月大賺112億元創新高，不過隨著6月新台幣呈現升值態勢，壽險公司單月獲利回歸正常水準。

國壽業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，6月年度保費（FYP）金額為147億元、新契約等價保費（FYPE）金額為63億元，其中保障型商品累計 FYP較去年同期成長近4成。6月投資績效穩健，淨值超過5,200億元，稅後淨利25.1億元，上半年累計稅後淨利196.9億元。

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國泰世華銀行獲利表現穩健，6月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。國泰世華銀行6 稅後淨利21.9億元，上半年累計稅後淨利127.6億元，較去年同期成長14%。

至於其他子公司方面，國泰證券各項業務穩定推展，6月稅後淨利5,564萬元；國泰投信各項業務穩定推展，6月稅後淨利4,090萬元；國泰產險6月份個體簽單保費21億元，穩居市場第2。