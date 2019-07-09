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利多來了！銀行買賣海外債券限額放寬了　獲利可望衝高

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會鬆綁銀行自行買賣債券業務限額，改以銀行淨值10%來控管，有助於銀行提高獲利。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（9）日宣布，大幅放寬銀行自行買賣債券業務限額，改以銀行淨值10%來控管，不僅可以滿足大型上市櫃公司上兆元的投資需求，同時也有助於銀行提高獲利。

金管會近期完成「銀行申請兼營債券、受益證券、資產基礎證券承銷及自行買賣業務應遵循之規定」的修正。金管會銀行局主秘童政彰表示，銀行及國際金融業務分行（OBU）因自行買賣債券，持有不涉及股權及非因承銷取得「單一債券」的限額，從現行指撥營運資金20%，修正為銀行核算基數（銀行淨值扣除轉投資）10%。

請繼續往下閱讀...

童政彰表示，過去規定買同一家公司發行的債券，因為銀行兼營證券業務必須回歸到券商管理規則辦理，以券商淨值的20%作為控管的基礎，無法滿足保險業等需求。

童政彰說，過去指撥營運資金的金額非常小，約新台幣10到20億元之間，由於被限縮導致額度相對偏低，先前陸續有銀行反應客戶有更大的投資需求，因此現在放寬至銀行核算基數10%，增加金額勢必也會擴大，有助於銀行獲利的增加。

舉例來說，放寬前銀行指撥營運資金平均約1.6億元至4億元之間；放寬後改用銀行核算基數10%來看，則可提高至150億元至300億元。

童政彰指出，目前放寬法規已完成預告，最快明天上路；至於該項業務較為積極的銀行有中信、台北富邦、國泰世華及兆豐銀行等。

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關鍵字：金管會,銀行,法人,資金,投資,債券

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