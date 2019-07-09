Visa推EMV掃碼支付串聯10大電子錢包　花市、小型商店都可用

▲看好QR Code掃碼支付，Visa今天宣布台灣「EMV 國際通用掃碼支付」正式上路。（圖／Visa提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

行動支付蔚為風潮，Visa看好QR Code掃碼支付發展潛力，今（9）日宣布台灣「EMV國際通用掃碼支付」正式上路，首波與10家銀行合作，同時也公布西門町商圈、永康街、花市等近萬家商店，消費者即可開始使用國際掃描支付。

Visa台灣區副總經理王正平表示，根據Visa數據顯示，台灣的感應支付交易筆數在所有實體商店交易占55%，名列亞太地區第4名，僅次於澳洲、紐西蘭及新加坡；目前感應式商戶普及率已達62%，名列亞太第2名。因此，EMV國際通用掃碼支付將是行動支付普及率的第2支箭。

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另據Visa「2019消費者支付調查」，近半數台灣消費者已使用過QR Code掃碼支付；台灣消費者每周至少1次在小型商家消費，由於9成以上的小型商家僅收現金，高達44%受訪者希望未來這些傳統消費場域可以接受數位支付方式。

對於尚未使用過QR Code掃碼支付的民眾來說，最想進行掃碼支付體驗的消費場域前5名，包括便利商店（60%）、帳單支付（50%）、量販店／超市（49%）、速食店／快餐店（45%）與咖啡店／小餐館（44%）。

EMV國際通用掃碼支付現已串聯10大錢，包括台灣行動支付錢包、台新銀行卡得利、永豐銀行豐錢包、渣打銀行行動銀行、華南銀行行動網、兆豐銀行兆豐Pay、彰銀行動網彰銀錢包、第一銀行第e行動、合作金庫合庫E Pay與台灣企銀行動銀行行動支付。

此外，Visa也將該服務拓展至5大消費場域，包括美食餐飲、交通出遊、傳統市場、旅遊休閒與便利生活，特別在傳統消費場域大有進展，如台北漁市、花市、鳳凰旅行社、志英計程車隊、西門町商圈、永康街等成為首波重要場景。