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稅捐稽徵法預告期結束　學者偏向重大逃漏稅刑期、罰則加重

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲▼財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部預告《稅捐稽徵法修正案》預告期今（9）日結束，財政部表示，目前還在整理所蒐集來的意見當中，但最為外界所關心就是重大逃漏稅者的處分，學者偏向要採取較高的刑責和罰金的丙案、乙案，財政部正在整理各方意見，預計擇一或者整併成一案，預計在7月底送行政院討論。

財政部此次大修稅捐稽徵法，除了簡政便民之外，也有加重罰則，等於獎勵與處分皆雙管齊下，在便民的部分，有滯納金從原本最高的15%降低為10%，從原本每逾期2日加徵1%調整為3日加徵1%；另外調降暫緩移送強制執行應繳納稅額比例，由1/2降為1/3。

請繼續往下閱讀...

但值得注意的是，這次重大逃漏稅的案件，財政部也研議修法加重刑責，最為外界所關心的就是第41條的修正案，現行規定納稅義務人以詐術或者是其他不正當的作法，可以處5年以下有期徒刑，以拘役或者併科新台幣6萬元罰金，被外界視為罰責太輕。

重大逃漏稅的刑期和罰金　財政部擬3案供外界討論

所以，財政部擬定有3案，分別為甲案、乙案及丙案，甲案的規定是只有調高罰金，刑責維持5年以下，而罰金從現在的6萬元，提高到500萬元，而罰金是參考洗錢防制法的規定而訂立的。

乙案是一般逃漏稅刑責維持原來的5年、罰金調高到500萬元，但是如果重大的逃漏稅案件，那麼刑責就調整為處6個月以上、10年以下的有期徒刑，得併科1000萬元以上、1億元以下的罰金。

丙案的則是有分積極行為、消極行為，財政部解釋，過去的稅捐稽徵法只處理積極行為，而未處理消極行為，所謂消極行為是指，有這筆所得或者是海外所得，但利用稽徵機關查證困難，而無作為（沒有申報）也會造成逃漏稅效果，丙案則是將消極行為也納入處分當中。

根據了解，目前學者認為，甲案罰則仍是太低，對於重大逃漏稅戶起不了警示作用；比較偏向乙、丙案，但是也有人提意見者認為，丙案的消極行為要更為清楚。

財政部官員表示，目前還在整理詢問其他部會以及外界的意見，預計7月底送行政院討論，預計在下會期（9月）立法院修法。

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關鍵字：稅捐稽徵法,修正,草案,滯納金,重大逃漏稅,刑期,罰金

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