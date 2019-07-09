全球債券ETF規模衝破1兆美元大關　台灣首檔美國市政債ETF搶市

▲中國信託投信總經理張浴澤。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰尚未明朗化，加上全球央行偏向鴿派，資金逐步轉往債券市場。根據統計，全球債券ETF單是6月份就吸金337億美元，創下單月流入最高紀錄。中信投信看準這波熱潮，首推美國市政債。

台灣債券ETF表現亮眼，中國信託投信總經理張浴澤表示，根據統計，全球債券ETF光是6月份就吸金337億美元，創單月流入最高紀錄，而全球債券ETF的總規模也在6月突破1兆美元大關，創下歷史新高。

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中國信託多元入息債券ETF傘型基金經理人張勝原表示，中國信託美國高評級市政債券ETF為台灣第一檔市政債券ETF，追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數，其成分主要為政府相關單位發行的債券，信用評級與收益介於美國公債與高評級債中間。

指數成分包含信評在A-以上，由美國紐約州、加州、德州等地方政府所發行的債券；同時，也納入非營利機構所發行的債券，例如麻省理工學院、哈佛大學等學校，還有醫院與宗教機構等。根據相關性分析，地方政府與非營利組織承受的產業風險較低，當面臨風險事件時，能成為投資人降低資產波動的新選擇。

中國信託新興市場0至5年期美元政府債券ETF，追蹤ICE新興市場0至5年期美元政府債券指數，主要專注於新興市場國家，包含印尼、卡達、韓國、波蘭等政府所發行的美元債券。這也是台灣發行的新興市場債券ETF中，投資天期最短，指數平均存續期間2智3年，可成為投資人做為短期資金停泊，低波動的投資工具。

觀察資金面，張勝原指出，全球主要央行仍維持寬鬆態勢，即使聯準會縮表，美國流通在外貨幣仍微幅上升，減緩貿易戰等外部風險，預估市場短暫逆風後，仍將延續新興市場下半年資金行情。

若投資人看好亞洲的投資機會，中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券ETF，追蹤彭博巴克萊新興亞洲（不含大陸）美元精選綜合債券指數，鎖定大陸以外的新興亞洲國家，包含印尼、印度、菲律賓等政府及企業發行人的美元債券，幫助投資人更完整掌握新興亞洲債市。

張勝原說，新興亞洲國家具有良好的基本面及信用評等，加上今年有選舉紅利加持，下半年表現可期。此外，指數殖利率較已開發國家公司債更高，也是投資人參與收息產品不可或缺的投資選項。