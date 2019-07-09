　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

全球債券ETF規模衝破1兆美元大關　台灣首檔美國市政債ETF搶市

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國信託投信總經理張浴澤。（圖／記者紀佳妘攝）

▲中國信託投信總經理張浴澤。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰尚未明朗化，加上全球央行偏向鴿派，資金逐步轉往債券市場。根據統計，全球債券ETF單是6月份就吸金337億美元，創下單月流入最高紀錄。中信投信看準這波熱潮，首推美國市政債。

台灣債券ETF表現亮眼，中國信託投信總經理張浴澤表示，根據統計，全球債券ETF光是6月份就吸金337億美元，創單月流入最高紀錄，而全球債券ETF的總規模也在6月突破1兆美元大關，創下歷史新高。

請繼續往下閱讀...

中國信託多元入息債券ETF傘型基金經理人張勝原表示，中國信託美國高評級市政債券ETF為台灣第一檔市政債券ETF，追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數，其成分主要為政府相關單位發行的債券，信用評級與收益介於美國公債與高評級債中間。

指數成分包含信評在A-以上，由美國紐約州、加州、德州等地方政府所發行的債券；同時，也納入非營利機構所發行的債券，例如麻省理工學院、哈佛大學等學校，還有醫院與宗教機構等。根據相關性分析，地方政府與非營利組織承受的產業風險較低，當面臨風險事件時，能成為投資人降低資產波動的新選擇。

中國信託新興市場0至5年期美元政府債券ETF，追蹤ICE新興市場0至5年期美元政府債券指數，主要專注於新興市場國家，包含印尼、卡達、韓國、波蘭等政府所發行的美元債券。這也是台灣發行的新興市場債券ETF中，投資天期最短，指數平均存續期間2智3年，可成為投資人做為短期資金停泊，低波動的投資工具。

觀察資金面，張勝原指出，全球主要央行仍維持寬鬆態勢，即使聯準會縮表，美國流通在外貨幣仍微幅上升，減緩貿易戰等外部風險，預估市場短暫逆風後，仍將延續新興市場下半年資金行情。

若投資人看好亞洲的投資機會，中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券ETF，追蹤彭博巴克萊新興亞洲（不含大陸）美元精選綜合債券指數，鎖定大陸以外的新興亞洲國家，包含印尼、印度、菲律賓等政府及企業發行人的美元債券，幫助投資人更完整掌握新興亞洲債市。

張勝原說，新興亞洲國家具有良好的基本面及信用評等，加上今年有選舉紅利加持，下半年表現可期。此外，指數殖利率較已開發國家公司債更高，也是投資人參與收息產品不可或缺的投資選項。

ET快訊
這5種化妝品含「一級致癌物」石綿　食藥署即刻下架
世大運／余艾玟、郭冠廷險勝南韓0.2分　射擊擒第3金

關鍵字：中信投信,新興亞洲,資金,ETF,債券,央行,貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

稅捐稽徵法預告期結束　學者偏向重大逃漏稅刑期、罰則加重

全球債券ETF規模衝破1兆美元大關　台灣首檔美國市政債ETF搶市

大血拚！出國買藥妝產品　防曬美白等低於36瓶免申報

公告有新規！　上市櫃公司收購逾10%股權未來全都露

總、分公司汽機車汰舊換新　適用減徵貨物稅

影／雲朗新品牌「品文旅」插旗礁溪　試營運住房率達七成後市看好

日本實質薪資已連續5個月下滑！ 民眾購買力降低

法巴、德意志2大外資券商沒有撤台　金管會證實：各裁2名研究人員

罷工雖落幕...航班影響尚未結束　長榮航：營收損失已達32.4億元

貿易戰衝擊　華碩Q2年減7.8%、宏碁Q2年減5.7%

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

稅捐稽徵法預告期結束　學者偏向重大逃漏稅刑期、罰則加重

全球債券ETF規模衝破1兆美元大關　台灣首檔美國市政債ETF搶市

大血拚！出國買藥妝產品　防曬美白等低於36瓶免申報

公告有新規！　上市櫃公司收購逾10%股權未來全都露

總、分公司汽機車汰舊換新　適用減徵貨物稅

影／雲朗新品牌「品文旅」插旗礁溪　試營運住房率達七成後市看好

日本實質薪資已連續5個月下滑！ 民眾購買力降低

法巴、德意志2大外資券商沒有撤台　金管會證實：各裁2名研究人員

罷工雖落幕...航班影響尚未結束　長榮航：營收損失已達32.4億元

貿易戰衝擊　華碩Q2年減7.8%、宏碁Q2年減5.7%

陳泱瑾穿泳衣被嗆「真的該減肥」！　開大絕PO正面「激辣深V照」…酸民秒改口

稅捐稽徵法預告期結束　學者偏向重大逃漏稅刑期、罰則加重

不斷更新／獅子軍2下安打連發搶3分　2局統一3：0兄弟

中職／謝榮豪下二軍調整決勝球　卻只有出賽1場　

Acer day將在7/12開跑　HOWHOW到場擔任一日科技店長

「DC粉絲看完《小丑》會生氣！」導演證實：沒有任何漫畫情節

馬上到、馬上做！全國得票數最高里長張吉雄　不忘初衷服務第一

150公斤女直播主為搏點擊率　街頭強吻70歲「阿伯」！

57歲哈林「左眼佈鮮紅血塊」曝真相！　三度復發：未來會再爆

屋主開私人飛機載他1小時...降落後才知「駕駛剛中風」　顏永烈：幹嘛不早講

財經熱門新聞

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　..

即／威力彩頭獎8.7億　號碼出..

「聯邦賴點卡」設計指控抄襲　聯..

發票別跑錯地方兌獎　網怒練記憶..

謝金河：半導體已成重要武器

呂秋遠：寫任何臉書個資禁用聲明..

新iPhone「印度製造」　傳..

台灣大總座再倡議5G「三共」

長榮空服員罷工落幕後「罷工預告..

銀行暑期換匯優惠　大比拚

罷工預告期訂不訂？勞長這樣說

德銀全球裁員1.8萬人！將耗資..

罷工雖落幕...航班影響尚未結..

任天堂需求增　旺宏第2季營收增..

更多熱門

相關新聞

柯文：台灣可能成為貿易戰最大輸家

美國經濟學權威柯文（Tyler Cowen）昨（8日）在演講中，點名台灣可能成為美中貿易戰的最大輸家，因為台灣經濟高度依賴中國，又需要美方支持捍衛主權，很難在世界2大經濟體之間做出選擇。他還提到，華盛頓當局發動制裁，是為了避免萬一中國統一台灣將可能造成的動盪，兩岸關係未來也許會成為貿易戰協議的一部分。

中美貿易戰是東南亞國家的糖果還是毒藥？

外資持陸債券破7兆　創歷史新高　

「華頓S＆P布蘭特原油反1」ETF　8月8日下市

日韓交鋒拖累台股　分析師：短期仍有轉單效益、影響不大

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

更／新北板橋街頭亂砍！　男身中數刀倒地

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面