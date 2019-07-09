大血拚！出國買藥妝產品　防曬美白等低於36瓶免申報

▲民眾出國旅遊都喜歡逛國外的藥妝店，帶藥妝品回國。（圖／記者蔡玟君攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

暑假到了，民眾常常出國旅行，或者是海外網購風氣盛行，也會透過網路購物購買國外產品，基隆關今（9）日表示，民眾常常會買國外零食、保健產品及藥妝品等，但是這類物品都有免申請輸入查驗的許可限額，如果超量或超值，就可能要面臨通關申報、或責令退運、銷毀，不可不慎。

基隆關說明，輸入食品及相關產品，依據衛生福利部108年4月16日衛授食字第1081300310號公告，非供販賣且金額、數量符合下列條件者，得免申請輸入查驗：

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一，供個人自用的食品及相關產品（不含錠狀、膠囊狀食品）：價值在1,000美元以下，且重量在6公斤以內，而錠狀、膠囊狀食品，每種至多12瓶(盒、罐、包、袋)，合計不超過36瓶(或盒罐包袋等，以原包裝為限)。

二，供個人自用的食品容器具，以報單單一項次的價值在1,000美元以下，且同規格數量未逾4件，或價值超過1,000美元且數量為1件。

值得注意的是，特定用途化粧品，像是染、燙髮劑、防曬、美白等產品，衛生福利部訂定「輸入特定用途化粧品供個人自用免申請查驗登記之限量」公告，並自今年7月1日起施行，假使民眾欲輸入原本應申請查驗登記的特定用途化粧品供個人自用，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限），合計不超過36瓶（以原包裝為限）者，可以免申請查驗登記。但基隆關強調，該產品不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用。而輸入超出限量的部分，將依化粧品衛生安全管理法第5條第4項規定，由海關責令限期退運或銷毀。

基隆關特別呼籲，時值暑期國外旅遊旺季，如不清楚攜帶入境的物品是否有輸入管制或限量規定，請走紅線檯台向海關主動詢問及申報，另切勿將上述未經輸入查驗許可的產品販賣銷售，以免不慎觸法。