總、分公司汽機車汰舊換新　適用減徵貨物稅

▲總分公司替彼此換車，也適用減徵貨物稅（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部發布函釋，如果企業總公司或其分公司報廢或出口的中古汽、機車，於報廢或出口前、後 6 個月內購買上新車並以總公司或其分公司名義完成新領牌照登記者，可以依規定適用減徵退還新車貨物稅，汽車減徵5萬元、機車可以減徵4,000元。

財政部自105年推行汰舊換新政策，只要在5年之內報廢或者出口登記出廠6年以上的汽車、小貨車、小客貨兩用車，在報廢或出口登記前、後6個月，並且完成新領牌照登記者，購買汽車或者機車，可以減徵貨物稅5萬元。

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機車則是報廢或出口登記出廠4年以上，新排氣量150C.C以下汽缸排氣，同樣在報廢或出口登記前、後6個月內購買新機車且完成新領牌照登記者，可以減徵4,000元。民眾辦理核退程序，可檢附舊車行照、車輛回收管制聯單、報廢單、存摺封面、戶口名簿，還有新車的行照、身分證正本、完稅證明書等即可申辦核退貨物稅。

財政部近期發布函釋令，只要總公司淘汰舊車，幫分公司購買新車的話，同樣可以適用；反向若是分公司替總公司購買，同樣可以享受優惠，前提是「總、分公司必須是同一法人」，所以母子公司，就不適用因為兩公司是不一樣的「法人」。

財政部統計，2017年適用汰舊換新的車輛共63萬輛，稅損約93億元，而2018年約為58萬輛、94億元。整體而言，中古車舊換新減徵貨物稅，稅損約187億元，以鼓勵民眾加速汰換老舊車款，達到環保署減少二氧化碳與降低行動汙染源目標。

而車輛的汰舊換新政策，預計在110年1月落日，目前有許多車商、立委希望可以延長汰舊換新的政策，但是不論財政部是否延長，建議民眾還是盡早換車，以達到環保的目的。