影／雲朗新品牌「品文旅」插旗礁溪　試營運住房率達七成後市看好

記者林淑慧／台北報導

雲朗觀光集團旗下品牌「品文旅」，首度插旗宜蘭礁溪，今年七月起正式營運，總經理黃明政表示，自五月起試營運期間平均住房率達七成，平均房價約3200元，表現優於預期，將搶搭綠色旅遊風潮，看好下半年營運表現。

今年邁入十周年的雲朗觀光集團，雲朗執行長張安平首度對外宣佈主打環保概念的全新品牌「品文旅」，今年暑假正式於宜蘭礁溪開幕，而位於義大利佛羅倫斯的第六處據點也在籌備中，國內外市場均有斬獲，為雲朗集團的下一個十年奠定發展基石。

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▲雲朗觀光集團旗下主打綠色旅遊的新品牌「品文旅」，首家礁溪據點已於今年七月正式營運。（圖／雲朗觀光提供）

近年國內五星飯店集團紛紛插旗宜蘭礁溪，除了雲朗之外，先前尚有晶華、寒舍等品牌進駐，據觀光局統計，未來還有3個觀光飯店品牌預計在宜蘭投入營運，包括喜來登宜蘭渡假酒店、香格里拉渡假村、礁溪遠雄悅來大飯店（原春秋礁溪渡假酒店），總投資金額達48億589萬元，競爭相對激烈。

針對宜蘭礁溪飯店市場競爭激烈，黃明政表示，加盟雲朗觀光集團後，旗下包括兆品酒店及品文旅，不同品牌間能發揮分眾綜效，能分別滿足家庭親子及年輕客源，對於當地市場前景樂觀以待。

▲品文旅規劃13間樂旅小閣樓房型，讓小孩不僅能爬上爬下遊玩，也可睡在閣樓裡，搶攻親子商機。（圖／雲朗觀光提供）

雲朗主管表示，「品文旅礁溪」為雲朗觀光集團於礁溪的第2個據點、第3家提供溫泉的飯店，品文旅強調自溫泉主軸延伸「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念，為礁溪首創全客房不提供拋棄式備品及保特瓶裝水的飯店，也是宜蘭第一家導入自助Check-in之飯店。

品文旅礁溪共有178間客房，全備獨立溫泉浴池，共規劃包含：「樂旅小閣樓」、「品泉雙人房」、「品旅雙人房」及「文漾家庭房」共4種房型，除年輕族群之外，主題房樂旅小閣樓以「孩子心中的秘密基地」為設計概念，於挑高客房中設計架高小閣樓，相當適合有孩子的家庭入住。