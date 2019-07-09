　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／雲朗新品牌「品文旅」插旗礁溪　試營運住房率達七成後市看好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 記者林淑慧／台北報導

雲朗觀光集團旗下品牌「品文旅」，首度插旗宜蘭礁溪，今年七月起正式營運，總經理黃明政表示，自五月起試營運期間平均住房率達七成，平均房價約3200元，表現優於預期，將搶搭綠色旅遊風潮，看好下半年營運表現。

今年邁入十周年的雲朗觀光集團，雲朗執行長張安平首度對外宣佈主打環保概念的全新品牌「品文旅」，今年暑假正式於宜蘭礁溪開幕，而位於義大利佛羅倫斯的第六處據點也在籌備中，國內外市場均有斬獲，為雲朗集團的下一個十年奠定發展基石。

▲雲朗觀光集團旗下主打綠色旅遊的新品牌「品文旅」，首家礁溪據點已於今年七月正式營運。（圖／雲朗觀光提供）

請繼續往下閱讀...

▲雲朗觀光集團旗下主打綠色旅遊的新品牌「品文旅」，首家礁溪據點已於今年七月正式營運。（圖／雲朗觀光提供）

近年國內五星飯店集團紛紛插旗宜蘭礁溪，除了雲朗之外，先前尚有晶華、寒舍等品牌進駐，據觀光局統計，未來還有3個觀光飯店品牌預計在宜蘭投入營運，包括喜來登宜蘭渡假酒店、香格里拉渡假村、礁溪遠雄悅來大飯店（原春秋礁溪渡假酒店），總投資金額達48億589萬元，競爭相對激烈。

針對宜蘭礁溪飯店市場競爭激烈，黃明政表示，加盟雲朗觀光集團後，旗下包括兆品酒店及品文旅，不同品牌間能發揮分眾綜效，能分別滿足家庭親子及年輕客源，對於當地市場前景樂觀以待。

▲品文旅規劃13間樂旅小閣樓房型，讓小孩不僅能爬上爬下遊玩，也可睡在閣樓裡，搶攻親子商機。（圖／雲朗觀光提供）

▲品文旅規劃13間樂旅小閣樓房型，讓小孩不僅能爬上爬下遊玩，也可睡在閣樓裡，搶攻親子商機。（圖／雲朗觀光提供）

雲朗主管表示，「品文旅礁溪」為雲朗觀光集團於礁溪的第2個據點、第3家提供溫泉的飯店，品文旅強調自溫泉主軸延伸「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念，為礁溪首創全客房不提供拋棄式備品及保特瓶裝水的飯店，也是宜蘭第一家導入自助Check-in之飯店。

品文旅礁溪共有178間客房，全備獨立溫泉浴池，共規劃包含：「樂旅小閣樓」、「品泉雙人房」、「品旅雙人房」及「文漾家庭房」共4種房型，除年輕族群之外，主題房樂旅小閣樓以「孩子心中的秘密基地」為設計概念，於挑高客房中設計架高小閣樓，相當適合有孩子的家庭入住。

ET快訊
這5種化妝品含「一級致癌物」石綿　食藥署即刻下架
世大運／余艾玟、郭冠廷險勝南韓0.2分　射擊擒第3金

關鍵字：雲朗觀光,張安平,品文旅,礁溪,晶華,寒舍,喜來登,遠雄悅來,香格里拉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

罷工雖落幕...航班影響尚未結束　長榮航：營收損失已達32.4億元

影／會展經濟發威　雲品第二季營收5.44億元創歷年同期新高

影／全台最大造船廠搶攻綠色商機　台船成功改造1.3萬TEU貨櫃輪

比政府更有執行力！愛爾麗總裁挺警察　捐贈250支電擊槍到位

巨大推高端自行車零組件新品牌　鎖定台、歐市場挹注業績可期

罷工雖落幕...航班影響尚未結束　長榮航：營收損失已達31.2億元

空姐罷工17天衝擊營運　長榮航：營收損失達30.2億元

長榮航空罷工落幕　股價早盤反彈站回15元大關　

食品界台積電！統一設雙總座制　羅智先：因應50年亞洲大平台戰略佈局

「性感小野馬」泫雅壓軸高雄啤酒節　康是美MEN GO SHINE助陣

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

稅捐稽徵法預告期結束　學者偏向重大逃漏稅刑期、罰則加重

全球債券ETF規模衝破1兆美元大關　台灣首檔美國市政債ETF搶市

大血拚！出國買藥妝產品　防曬美白等低於36瓶免申報

上市櫃公司收購逾10%股權未來全都露！　改為公開資訊觀測站揭露

總、分公司汽機車汰舊換新　適用減徵貨物稅

影／雲朗新品牌「品文旅」插旗礁溪　試營運住房率達七成後市看好

日本實質薪資已連續5個月下滑！ 民眾購買力降低

法巴、德意志2大外資券商沒有撤台　金管會證實：各裁2名研究人員

罷工雖落幕...航班影響尚未結束　長榮航：營收損失已達32.4億元

貿易戰衝擊　華碩Q2年減7.8%、宏碁Q2年減5.7%

東森自然美加盟主再展店　王令麟二度親訪讓店東「揪感心」

「野豬騎士」逃跑10天後落網　「反省」模樣超無辜

陳泱瑾穿泳衣被嗆「真的該減肥」！　開大絕PO正面「激辣深V照」…酸民秒改口

稅捐稽徵法預告期結束　學者偏向重大逃漏稅刑期、罰則加重

不斷更新／獅子軍2下安打連發搶3分　2局統一3：0兄弟

中職／謝榮豪下二軍調整決勝球　卻只有出賽1場　

Acer day將在7/12開跑　HOWHOW到場擔任一日科技店長

「DC粉絲看完《小丑》會生氣！」導演證實：沒有任何漫畫情節

馬上到、馬上做！全國得票數最高里長張吉雄　不忘初衷服務第一

150公斤女直播主為搏點擊率　街頭強吻70歲「阿伯」！

財經熱門新聞

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　..

即／威力彩頭獎8.7億　號碼出..

「聯邦賴點卡」設計指控抄襲　聯..

發票別跑錯地方兌獎　網怒練記憶..

謝金河：半導體已成重要武器

呂秋遠：寫任何臉書個資禁用聲明..

新iPhone「印度製造」　傳..

台灣大總座再倡議5G「三共」

長榮空服員罷工落幕後「罷工預告..

銀行暑期換匯優惠　大比拚

罷工預告期訂不訂？勞長這樣說

德銀全球裁員1.8萬人！將耗資..

罷工雖落幕...航班影響尚未結..

任天堂需求增　旺宏第2季營收增..

更多熱門

相關新聞

礁溪新飯店「品文旅」內部搶先看

礁溪又有新飯店開幕！雲朗觀光集團今年推出全新飯店品牌「品文旅」，以綠色環保、輕旅行為主要概念，打造成宜蘭第一間採自助式Check-in的飯店。《ETtoday新聞雲》帶你實際走進飯店，開箱這間全新飯店內部樣貌。

影／會展經濟發威　雲品第二季營收5.44億元創歷年同期新高

雲天自助餐廳重新開幕有160道美食

馬可波羅半自助早午餐每周僅1天

夏秋的療癒級仙境！

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

更／新北板橋街頭亂砍！　男身中數刀倒地

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面