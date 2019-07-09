法巴、德意志2大外資券商沒有撤台　金管會證實：各裁2名研究人員

▲外資證券商法銀巴黎證券、德意志證券接連傳出裁撤，金管會證實，這兩家證券商裁員4名研究人員。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

法銀巴黎證券近期傳出裁撤台灣研究部，如今德意志證券也因集團政策也傳出裁員計畫。金管會今（9）日證實，這2家各裁員2名，一共裁撤4名研究人員，不過目前尚未有撤台計畫。

金管會證期局副局長張振山表示，德意志證券和法巴證券目前公司各有20名員工，其中18名是業務人員、2名研究人員。不過，兩家外資證券商配合總部政策，決定先裁撤研究人員，一共裁撤4名研究人員。

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張振山指出，法巴證券裁撤2名研究人員後，其業務將委外給晨星辦理，而德意志證券目前則尚未得知。至於外資證券商撤台情況，他則說，過去巴克萊資本證券有限公司、港商聯昌證券有限公司台灣分公司分別在2016、2017年撤出台灣，目前在台的外資證券商子公司、分公司共有14家。

觀察外資證券商在台營運情形，其中子公司有7家，包括美林證券股份有限公司、台灣摩根士丹利證券股份有限公司、花旗環球證券股份有限公司、摩根大通證券股份有限公司、大和國泰證券股份有限公司、法銀巴黎證券有限公司及香港上海匯豐證券股份有限公司。

至於分公司也有7家，包含美商高盛亞洲證券有限公司、香港商德意志證券亞洲有限公司、香港商野村國際證券有限公司、香港商法國興業證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司、瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司、香港商麥格理資本股份有限公司。