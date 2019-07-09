「高溫假」放不放各界吵翻天　勞長：避開高溫時段最重要

▲勞動部長許銘春今天出席「熱危害預警行動資訊示範觀摩記者會」，保護戶外作業勞工的安全與健康。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

近年全球氣候異常變化，全球年均溫屢創新高，台灣也不例外，外界關注是否設立「高溫假」，不過勞動部長許銘春今（9）日表示，各界看法分歧，若以單一時段的高溫判斷是否放假，對業界來說，可能並不是那麼事宜，未來仍會凝聚共識、審慎評估。

勞動部在今年1月公告「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，以作業所在地或緊鄰地區的溫度及相對濕度資訊，評估其熱危害風險等級及對應的風險管理原則，為進一步協助事業單位落實熱危害預防自主管理，及方便指引中相關資訊的傳遞與運用。

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此外，勞動部近期也建置「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，線上取得工作所在地的即時氣象數據資料後，即可確認熱危害風險等級與查閱管理預防措施，保護作業勞工的安全與健康。

至於高溫假是否有譜，勞動部長許銘春表示，高溫假是社會長期所關注的議題，社會大眾尚有歧見。舉例來說，早上十點至下午三點普遍是氣溫較高的時段，因此勞動部認為，若以單一時段的氣溫作為放假標準，不如避開高溫時段，待降溫後再讓勞工繼續工作。

為保護勞工的戶外安全，許銘春指出，最重要的是如何避暑，事業單位可利用「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，預先知道今天的高溫時段，且在高溫危險時段可以調配工作，像是改到室內工作或是休息，就不要戶外工作。