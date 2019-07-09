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政委林萬億示警：女性勞動參與率低　會有「阿嬤貧窮」問題

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▲▼行政院會後記者會,林萬億。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院政務委員林萬億。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

行政院政務委員林萬億今(9)日出席勤業眾信所舉辦的《由高齡邁向超高齡—個人需求及企業面對人口結構改變之趨勢及因應》會中在討論台灣面臨高齡社會以及年金的問題，林萬億提到，婦女的勞動參與率低，甚至超過一半無法領到職業別年金，擔心未來造成「阿嬤貧窮」的問題。

勤業眾信表示，台灣自2018年3月起，根據行政院內政部所公布的數據，台灣65歲以上老年人口已達331萬人，佔總人口14.1%，正式邁入高齡社會，台灣人口老化速度之快，在亞洲與全球均居於前位，依此趨勢，台灣將於2026年正式邁入超高齡社會。

請繼續往下閱讀...

面對人口結構的快速改變，台灣產業更需積極面對隨之而來的挑戰。除金融業者近年積極推動安養信託及長照商品等退休後的財務及醫療照護規劃外，受薪階層優先面對的退休議題，則是企業面對高齡社會所帶來問題。

林萬億提到未來台灣面臨三大問題：一，婦女的勞動參與率只有49%，有超過一半的女性勞動基本上沒有職業別年金，恐會造成「阿嬤貧窮」問題；二，未來非典型就業人口、兼職者會愈來愈多，這些人很難拿到全額年金；三，個人和企業都要去面對年金改革的問題，未來退休很難單純只靠公共年金。

林萬億今天致詞時指出，人口老化的社會有三件事要做，包含健康照顧、長期照顧以及經濟安全，而年金改革則比較偏向經濟上的安全。現在年金改革所面臨的問題是，50年前很難預期現在的壽命跟當時所預期差了18年，而且有這麼多人要劃分年金，所以政府必須要進行年金改革，這不僅是財務規劃、也非一國的經濟問題，確實也會有政治的壓力。

但林萬億說，全世界並非只有台灣進行年金改革與面臨壓力，像是希臘的所得替代率從110%下降到60%，幾乎是減半；日本也會將所得替代率調降；德國則是預計在2030年降至57%；而且世界也正在延後退休年齡，從65歲延後到67歲、甚至是70歲，他認為，聯合國也會將退休年齡往後延。

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關鍵字：行政院政委,林萬億,年金改革,女性勞動參與率

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