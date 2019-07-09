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面板雙虎6月營收出爐　友達月減1.6%、群創月增1.5%

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▲友達董事長彭双浪、總經理蔡國新。（圖／友達提供）

▲友達董事長彭双浪（左）、總經理蔡國新（右）。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

面板雙虎6月營收今（9）日出爐，友達光電（2409）公布6月營收243.4億元，月減1.6%，年減2%；群創光電（3481）公布6月營收213億元，月增1.5%，年減13.9%。針對面板產業供過於求，友達董事長彭双浪向政府爭取預算補助，群創總經理楊柱祥更提出8%科技預算補助顯示器產業。

友達光電公布今年6月自行結算合併營收243.4億元，較上月減少1.6%，較去年同期下降2%；累計2019年第2季合併營業額為700.7億元，較第1季增加5.0%，較去年同期下降6.6%。

請繼續往下閱讀...

6月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過965萬片，較5月減少4.3%。中小尺寸面板出貨量約1,151萬片，較5月增加13.1%。

2019年第2季大尺寸出貨量約2,717萬片，較2019年第1季增加5.0%，與去年同期相比減少2.9%。2019年第2季中小尺寸出貨量約3,301萬片，與2019年第1季相比增加32.2%，較去年同期減少27.2%。

友達將於11日除息，每股配發0.5元現金股利。友達上半年合併營收1367.7億元，年減8.51%。

▲▼Touch Taiwan 群創、友達，群創AII產品事業群業務總經理楊柱祥。（圖／記者黃克翔攝）

▲群創總經理楊柱祥。（圖／記者黃克翔攝）

群創光電公布今年6月自結合併營收213億元，較上月增加1.5%，較去年同期減少13.9%；累計2019年第2季合併營業額為632億元，與第1季合併營收相比增加5.4%，較去年同期減少4.9%。

6月大尺寸合併出貨量共計1,014萬片，較上月減少1.0%；中小尺寸合併出貨量共計1,958萬片，較上月減少3.4%。

第2季大尺寸合併出貨量共計3,092萬片，與第1季出貨量2,853萬片相比增加8.4%；中小尺寸合併出貨量共計5,985萬片，與第1季出貨量5,885萬片相比增加1.7%。

群創將於12日除息，每股配發0.06元現金股利。群創上半年合併營收1230.99億元，年減7.6%。

今日在行政院科技會報辦公室主辦的智慧生活顯示科技與應用產業策略會議上，友達總經理蔡國新演講表示，中國大陸大規模投入面板產業，造成面板供過於求，就像街道上林立的咖啡店、麵包店，顯示器業者要從消費性電子，轉型到商業應用，才能讓台灣顯示業產值從2017年的1.4兆成長到2030年的2兆元。

同時，彭双浪積極向政府表達，希望顯示器產業獲得更多政府預算，群創總經理楊柱祥則是提出台灣顯示器產業產值1.4兆元，佔國內生產毛額8%，期盼政府撥出8%的科技預算來補助顯示器產業。

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關鍵字：面板雙虎,友達,群創,營收,彭双浪,楊柱祥

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