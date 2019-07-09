影／會展經濟發威　雲品第二季營收5.44億元創歷年同期新高

記者林淑慧／台北報導

受惠六月台北多場電腦資訊會展，帶動飯店業住房率，雲品國際酒店今（9）日發佈最新財報，今年第二季營收達5.44億元，不僅年成長六成一，更創下歷年同期新高紀錄。

展望後市，雲品國際酒店表示，未來將持續受惠君品酒店併購效應及君品Collection宴會平台營運暢旺，以頂級度假酒店、奢華商務酒店與館外宴會事業三箭齊發擴大布局，可望帶動下半年營收表現。

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▲雲品在傳統淡季六月住房不淡，今年第二季營收達5.44億元，創下歷年同期新高紀錄。圖為雲朗觀光集團執行長張安平。（圖／記者季相儒攝）

另外，雲朗觀光全新飯店品牌「品文旅」，首家礁溪據點於七月起正式營運，以「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念，為宜蘭第一家導入自助Check-in之飯店，並運用地方特色推出獨創溫泉Pizza吸客。

雲品表示，近年持續進行客源結構調整策略，在傳統淡季六月住房不淡，是支撐雲品表現的最佳營收來源。其中，君品酒店受惠於六月台北多場電腦資訊會展，推出住房專案創造口碑及聲量。

展望2019年下半年，雲品持審慎樂觀看法，除了將持續站穩飯店住房與餐飲營收外，更積極擴展宴會事業版圖，全新宴會平台「君品Collection」除了已開始接單外，更有海內外多家業者競相洽詢加入君品Collection行列，有望自第3季起加入平台營運行列，可望對集團獲利有正面助益。