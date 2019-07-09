　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／會展經濟發威　雲品第二季營收5.44億元創歷年同期新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

受惠六月台北多場電腦資訊會展，帶動飯店業住房率，雲品國際酒店今（9）日發佈最新財報，今年第二季營收達5.44億元，不僅年成長六成一，更創下歷年同期新高紀錄。

展望後市，雲品國際酒店表示，未來將持續受惠君品酒店併購效應及君品Collection宴會平台營運暢旺，以頂級度假酒店、奢華商務酒店與館外宴會事業三箭齊發擴大布局，可望帶動下半年營收表現。

▲雲品在傳統淡季六月住房不淡，今年第二季營收達5.44億元，創下歷年同期新高紀錄。圖為雲朗觀光集團執行長張安平。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

▲雲品在傳統淡季六月住房不淡，今年第二季營收達5.44億元，創下歷年同期新高紀錄。圖為雲朗觀光集團執行長張安平。（圖／記者季相儒攝）

另外，雲朗觀光全新飯店品牌「品文旅」，首家礁溪據點於七月起正式營運，以「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念，為宜蘭第一家導入自助Check-in之飯店，並運用地方特色推出獨創溫泉Pizza吸客。

雲品表示，近年持續進行客源結構調整策略，在傳統淡季六月住房不淡，是支撐雲品表現的最佳營收來源。其中，君品酒店受惠於六月台北多場電腦資訊會展，推出住房專案創造口碑及聲量。

展望2019年下半年，雲品持審慎樂觀看法，除了將持續站穩飯店住房與餐飲營收外，更積極擴展宴會事業版圖，全新宴會平台「君品Collection」除了已開始接單外，更有海內外多家業者競相洽詢加入君品Collection行列，有望自第3季起加入平台營運行列，可望對集團獲利有正面助益。

ET快訊
一張海灘夜景圖「引萬人崩潰」！　網：看出是車門左腦比較發達
警傳喚16：30到案調查！　郭芷嫣突來電：精神不好，改天再約
大學高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長

關鍵字：雲品,品文旅,營收,君品Collection

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／全台最大造船廠搶攻綠色商機　台船成功改造1.3萬TEU貨櫃輪

比政府更有執行力！愛爾麗總裁挺警察　捐贈250支電擊槍到位

巨大推高端自行車零組件新品牌　鎖定台、歐市場挹注業績可期

罷工雖落幕...航班影響尚未結束　長榮航：營收損失已達31.2億元

空姐罷工17天衝擊營運　長榮航：營收損失達30.2億元

長榮航空罷工落幕　股價早盤反彈站回15元大關　

食品界台積電！統一設雙總座制　羅智先：因應50年亞洲大平台戰略佈局

「性感小野馬」泫雅壓軸高雄啤酒節　康是美MEN GO SHINE助陣

荷蘭皇家航空迎向百年　霸氣送大禮：碳中和計劃開放同業免費用

新加坡航空斥資5千萬升級貴賓室　預計2021年完工搶攻高端客

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

「高溫假」放不放各界吵翻天　勞長：避開高溫時段最重要

博通收購賽門鐵克還有B計畫！若談不成就以40億美元買TIBCO

政委林萬億示警：女性勞動參與率低　會有「阿嬤貧窮」問題

中美貿易戰影響市場需求　華碩第2季品牌營收年減7.8%

長榮罷工後預告期訂不訂？　勞長：全面檢討《勞資爭議處理法》

新台幣今一度貶破31.2　收盤升值1.5分收31.181元兌1美元

面板雙虎6月營收出爐　友達月減1.6%、群創月增1.5%

中美貿易戰持續延燒　這是東南亞國家的糖果還是毒藥？

影／會展經濟發威　雲品第二季營收5.44億元創歷年同期新高

台積電第一次配發季股利囉！　敲定9/19除息2元、今年第二次發股利

ET民調／藍白綠「三腳督」國民黨派郭台銘或韓國瑜都贏　四成受訪者認郭能帶動台灣經濟發展

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

「開山里飛曼谷」開賣！　航空公司玩哏：里民獨享優惠～

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

世大運／成人級國際賽初體驗　菜鳥李婕瑜品勢雙銀

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

加油站暴衝！18歲女騎士油門一催　機車左偏直撞警車…網友笑翻

小資族的救星！ H＆M 推出「延後付款方案」等你發薪水再還錢

不只開山里疫情！日本腦炎現蹤台中...男子又燒又吐一度被當登革熱

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

財經熱門新聞

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　..

即／威力彩頭獎8.7億　號碼出..

發票別跑錯地方兌獎　網怒練記憶..

謝金河：半導體已成重要武器

「聯邦賴點卡」設計指控抄襲　聯..

呂秋遠：寫任何臉書個資禁用聲明..

台灣大總座再倡議5G「三共」

新iPhone「印度製造」　傳..

長榮空服員罷工落幕後「罷工預告..

銀行暑期換匯優惠　大比拚

德銀全球裁員1.8萬人！將耗資..

任天堂需求增　旺宏第2季營收增..

比政府更有執行力！愛爾麗總裁挺..

高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態..

更多熱門

相關新聞

受惠天津馬光業績創同期新高　馬光上半年營收年增8％

馬光（4139）今（8）日公告6月合併營收為新台幣7861萬元，月減5％，年增8％；累計今年上半年合併營收4億6063萬元，年增8％；主要受惠天津馬光的糖尿病慢病管理人數在續約率99％下穩定增加，且新開展的高毛利自費門診業務及中草藥業務也持續創新高。

罷工雖落幕...航班影響尚未結束　長榮航：營收損失已達31.2億元

立凱電6月營收年增92%　布局日韓鋰電池廠開花結果

中美貿易戰衝擊　鉅橡6月營收0.97億元不如預期

印度市場出貨貢獻　皇將6月營收月增72％

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面