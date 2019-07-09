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陸遊戲直播平台鬥魚重啟IPO　最高籌資9.44億美元

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▲▼中國大陸遊戲直播平台鬥魚。（圖／CFP）

▲中國大陸遊戲直播平台鬥魚。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸的遊戲直播平台鬥魚近期打算在美國重啟首次公開募股（IPO），試圖籌集高達9.44億美元的資金。

據《金融時報》與《彭博社》報導，根據8日鬥魚向美國證券交易委員會所提交的一份文件，該公司將以每股11.50美元至14.00美元的價格發行4490萬股美國存託股票，再另外向目前的投資者出售2250萬股現有股票。報導分析認為，縱使鬥魚的發行價處在低端，上市也能為該公司帶來7.75億美元的資金，超過去年該公司尋求的6至7億美元的資金。

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知情人士指出，鬥魚是中國大陸當地兩大遊戲直播平台之一，該公司原先計畫於5月就要推動IPO計畫，但由於美國總統川普威脅要提高來自中國大陸產品的關稅後將計畫擱置。鬥魚的主要競爭對手虎牙直播則早已在美國上市約一年左右，兩間公司皆有獲得騰訊投資。

此次發行將交由摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）和CMB國際資本有限公司（CMB International Capital Ltd）領導，預計將於美國那斯達克股票交易所（NASDAQ）進行交易，代碼為DOYU。據陸媒《新浪》報導，經多位消息人士證實，鬥魚確定將於美國東部時間7月17日登錄那斯達克交易所。

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關鍵字：鬥魚,直播,遊戲直播,IPO,美國,中國大陸,那斯達克

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