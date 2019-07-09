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印度也要禁！臉書虛擬貨幣Libra正面臨多方阻力

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▲▼臉書（Facebook）加密貨幣「Libra」。（圖／路透）

▲臉書加密貨幣「Libra」正面臨來自多方的阻力。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook）加密貨幣「Libra」正面臨來自多方的阻力。據外媒報導，印度政府正考慮完全禁止Libra交易。

臉書計畫將於2020年啟用自行開發的虛擬貨幣Libra，同時也宣布成立子公司Calibra，負責Libra網路的構建與營運，該消息一出便引來各界關注。據彭博報導，印度經濟事務部長賈格（Subhash Garg）上周六（6日）表示，臉書的加密貨幣設計尚未明朗，「但無論如何，它做為一種私有加密貨幣，我們都無法接受。」

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印度儲備銀行（印度央行）於2018年4月宣布受其監管的所有實體均禁止使用加密貨幣及虛擬貨幣進行交易，而比特幣等貨幣的個人交易仍屬合法。然而，上月有消息稱，印度政府正在針對加密貨幣用戶起草監禁條款，使用、持有虛擬貨幣的公民，最高可判處10年監禁，且不得保釋。

臉書稱其加密貨幣Libra是一種「穩定幣」（stablecoin），與沒有主權國家背書的比特幣不同，Libra將與一籃子主流法定貨幣與短期政府公債等低風險儲備資產掛鉤。Libra將由一個名為Libra協會的管理機構及Calibra數位錢包共同管理，臉書也就Libra與27家企業展開合作，包括PayPal、Visa、Uber、Coin Basic、LyFT、萬事達、eBay及Spotify等，可用於購買產品、國際匯款及捐款等。

金融服務公司Jefferies Financial Group戰略專家先前曾表示，臉書的Libra得倚靠來自新興市場，特別是印度的持續性增長取得成功。但它在開始挖掘龐大用戶群前，仍有一系列監管障礙需要克服。

印度央行正在捍衛其對數位貨幣的掌控權，並試圖截斷利用數位貨幣犯罪的途徑，而與此同時，阿布達比及南韓等許多國家正在針對虛擬貨幣制定規範，允許更安全的加密貨幣交易。而英國央行行長卡尼（Mark Carney）日前在葡萄牙的一場會議上，談及Libra時也說：「在這個世界上運作的任何事物都將立即變得系統化，必須遵守最高的監管標準。」

美國眾議院金融服務委員會主席沃特斯（Maxine Waters）也公開致函臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人，要求臉書暫停開發加密貨幣Libra及其相對應的數位錢包Calibra，直到國會及監管機構完成對其全球金融體系的風險調查評估。

就連臉書聯合創辦人休斯（Chris Hughes）都認為，臉書推出的加密貨幣一但成功，後果「令人恐懼」。他於6月在英國金融時報上發表的專欄文章中寫道：「Libra可能會奪取中央銀行對貨幣政策的控制權，並將其轉移給私人企業。」他認為，Libra將促使人們將不穩定的當地貨幣，轉換為由美元或歐元計價、由企業管理的貨幣，從而削弱國家政權。「一國公民持有的本地貨幣越少，央行製定貨幣政策的權力就越小，遭遇經濟危機時，就愈難以刺激當地經濟。」

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關鍵字：臉書,加密貨幣,Libra,Calibra,虛擬貨幣

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