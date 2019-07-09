影／全台最大造船廠搶攻綠色商機　台船成功改造1.3萬TEU貨櫃輪

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全台最大造船廠搶攻綠色商機　台船成功改造1.3萬TEU貨櫃輪

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▲台船公司瞄準船舶脫硫器加改裝之商機。圖為台船公司董事長鄭文隆。（圖／記者湯興漢攝）

▲台船公司瞄準船舶脫硫器加改裝之商機。圖為台船公司董事長鄭文隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

全球航運業自明（2020）年起，必須符合燃料含硫量的新式環保法規，全台最大造船廠台船公司今（9）日表示，近期成功改造「東方星洲」貨櫃輪的脫硫洗滌器(scrubber)加改裝作業，未來將搶攻綠色環保商機。

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為因應全球海洋及環境生態保育，由聯合國旗下的國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）發起「IMO 2020」的倡議也稱為「IMO 2020硫燃料法規」，目的是減少船舶硫氧化物的排放量。

▲台船公司首次挑戰超大型營運中船舶的加改裝作業，成功為1.3萬TEU貨櫃輪加裝脫硫洗滌器。（圖／台船提供）

▲台船公司首次挑戰超大型營運中船舶的加改裝作業，成功為1.3萬TEU貨櫃輪加裝脫硫洗滌器。（圖／台船提供）

自2020年1月1日起所有船舶都必須遵守此項新規定，要求所有船舶的燃料含硫量不得超過0.5％，或者是透過安裝脫硫洗滌器或使用其他新型燃料達到同等的低硫排放目標，也成為全球造／修船業者的新商機。

台船表示，受到東方海外貨櫃航運公司(OOCL)委託，改造旗下1.3萬TEU的東方星洲輪，為該輪加裝兩套脫硫洗滌器，於機艙區煙囪兩側分別增設封閉空間收納，這也是台船首次挑戰超大型營運中船舶的加改裝作業。

台船主管說，因受限於現有機艙佈置，新增管路須配合可運用空間佈設，在施工上相對複雜，加上本案的前置準備時間相對倉促，均在改裝作業增加不少難度，在台船、下游承攬商的密切配合之下，逐步克服相關難題，也為台船開啟後續船舶脫硫器加改裝之商機。

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關鍵字：台船,國際海事組織,東方海外貨櫃航運

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