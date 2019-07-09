向校園人才招手！金融總會號召24家金融機構　提供百位實習機會

▲「FinTech校園創新接班人」計畫。（圖／遠銀提供）

記者吳靜君／台北報導

金融總會的「FinTech校園創新接班人」，首次聯合號召24家金融機構及金融科技新創，提供超過百位實習機會。

其中，遠銀有鑑於遠距工作、行動辦公，正迅速成為新的職場趨勢，首家推出「Bankee社群銀行遠距實習計畫」，打造Bankee校園社群銀行經理人，讓學生搶先體驗FinTech科技的新形態工作模式，是「FinTech校園創新接班人」實習職缺中最受歡迎、最搶手的實習工作，應徵學生高達40人，共錄取17人。

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數位新經濟時代，遠銀大力擁抱新工作型態，將「Bankee校園社群銀行經理人」工作內容全面數位化，學生不必到固定地點辦公，隨時、隨地都能遠距上班。遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示：「Banker是銀行家，Bankee是指網路銀行家，斜槓世代，遠距工作讓學生也能同時經營另一個身份，成為數位銀行家。

Bankee社群銀行的推出，改變了銀行與客戶的關係，藉由Bankee創新開放性社群金融平台（BaaP），手機就是數位分行。」應徵學生表示：「金融科技真的顛覆傳統，在家工作超酷的，而公司能先相信我，我反而會更努力去做好自我管理。」

遠銀Bankee校園社群銀行經理人，海選擅長社群如IG、FB、Youtube、具社群行銷力、數位力的數位原住民，鼓勵學生在家工作，有電、有網路即可遠距與Bankee團隊及校園夥伴們共同協作、線上專案管理、線上會議、雲端文件管理、檔案共享等。藉由運用Bankee社群金融平台、純網銀等創新服務，學生族群的時間及社群等閒置資產也被充份活化了，Bankee要打造一批無疆界年輕團隊，帶領學生親身體驗並感受無所不在的數位金融服務，造就自己成為新世代銀行家。