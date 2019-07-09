蘋概股一片慘綠　台股守住季線以10,702點作收、下跌48點

▲ 台股今日下跌48點以10,702點作收。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

蘋果遭到降評打趴蘋概股走勢，電子三雄全數走低，台股今（9）日持續呈下跌走勢，終場下跌48點、以10,702點作收，跌幅0.45%，成交量933億元。

台股今日開盤小跌22點以10,729點開出。，隨後一路走跌，最低來到10,680點，終場收在10,702點、跌幅0.45%，守住季線。

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蘋果周一（8）遭到投資機構Rosenblatt Securities分析師降評，因新一系列iPhone產品銷售不佳，將蘋果股票評級從中性調降至「賣出」，蘋概股今日幾近全倒。大立光（3008）下跌2.31%、收在4020元；台積電（2330）盤中一度翻紅來到243元，終場則是下跌0.21%、收242元；鴻海（2317）雖以小紅開出，而後一路下挫，終場收在77.9元、跌幅1.39%。

其他蘋概股部分，欣興（3037）跌幅4.98%、國巨（2327）跌4%；玉晶光（3406）跌3.84%；美律（2439）、達方（8163）跌逾2%；可成（2474）、台達電（2308）、和碩（938）等也都有1%跌幅。僅正崴（2392）、新日興（3376）、燿華（2367）、瑞儀（6176）、南亞科（2408）、精元（2387）等個股維持漲勢。