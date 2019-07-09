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博通收購賽門鐵克還有B計畫！若談不成就以40億美元買TIBCO

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▲「博通公司」（Broadcom Corporation）。（圖／路透社）

▲博通公司（Broadcom Corporation）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

全球芯片巨頭「博通公司」（Broadcom Corporation）準備斥資150億美元，收購老牌安全技術軟體「賽門鐵克」（Symantec），雙方正準備達成收購協議，近期將對外宣布消息。不過根據消息，除了賽門鐵克之外，博通仍籌備斥資40億美元收購「TIBCO軟體公司」；如果博通收購賽門鐵克失敗，就將啟動B計畫收購TIBCO。

綜合外電報導，川普政府去年阻止博通收購「高通公司」（Qualcomm）後，博通執行長陳福陽開始把目光轉向「老公司」，例如博通一年前同意以190億美元收購「CA科技公司」（CA Technologies），現在正與已有37年歷史的賽門鐵克進行最後談判，只是目前可能仍有變數。不過根據知情人士透露，如果賽門鐵克的交易發生狀況，博通將研究收購TIBCO軟體公司。

請繼續往下閱讀...

據了解，2014年，Vista股權投資公司以43億美元收購了TIBCO，去年曾考慮出售TIBCO；而如果博通成功收購賽門鐵克公司，那麼收購TIBCO或其他軟體公司的計畫將會延遲或擱置。

知情人士表示，陳福陽決定今年大規模收購，而博通的顧問團隊也同時進行這兩筆交易談判。這意味著博通將進行「根本性轉變」，因為博通的收入大部分依賴於處理器大買家。據了解，蘋果公司為了iPhone和iPad向博通購買零組件；包括蘋果在內，博通前五大客戶的總銷售額約佔總收入的32%。

如果賽門鐵克同意交易，那麼博通將拿下一個目前資本估值高達155億美元的公司，不過賽門鐵克每年的收入僅有47億美元；博通將賽門鐵克與CA科技合併後，軟體業務將佔博通總收入的37%。

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關鍵字：博通,賽門鐵克,收購,TIBCO

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