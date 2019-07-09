全球投資人大調查！台灣人被貿易戰嚇到變保守　6成績效未達標有三主因

▲ 台灣投資人因中美貿易戰衝擊主要產業而轉趨保守。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

「2019施羅德全球投資人大調查」調查結果出爐，在今年的調查中，發現以往台灣投資人面對市場震盪操作都更為積極，但在中美貿易戰帶來動盪的期間，讓台灣投資人態度轉趨向保守；另外，有將近六成的台灣投資人表達過去五年投資報酬率未達目標，此比例高於全球以及亞洲。

中美戰持續 國人較不願危機入市

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調查數據指出，去年第四季以及今年的中美政治紛擾影響台灣投資人甚劇，也讓他們態度轉而保守。就去年第四季來看，願意危機入市的投資人僅有17%，低於全球的35%以及亞洲的32%，選擇觀望不變的為36%，也比全球的30%以及27%來得高。整體來說，有高達82%的台灣投資人認為，政治動盪會影響他們的投資行為，這數值超過全球平均的72%以及亞洲的79%。

施羅德投信副執行長謝誠晃認為，此次的調查結果與過去不同，推估與台灣在中美貿易戰中受牽連有關。就去年的調查，問及全球股市如果下挫，約有三成（31%）的台灣投資人選擇加碼投資股票，願意危機入市的態度高居全球第二。但是反觀近期的政治動盪，牽涉到台灣投資人熟悉的兩大市場，以及相關產業，再加上經濟成長的基本面受到干擾，投資人卻步態度明顯。

三大主因 投資績效未達標

投資人績效調查部分，有高達59%的台灣投資人，表達過去五年的績效並未到達原先設立的投資目標，此比例高於全球的51%以及亞洲的56%。至於未達標的原因，以「投資商品績效不如預期」（20%）、「不切實際的預設報酬率」（18%），以及「投資時間不夠久」（17%）為前三大主因。

▲投資人過去五年投資績效未達目標原因。（表／施羅德投信提供）

進一步觀察這次的調查，也能發現投資人矛盾的心理。針對未來五年的年預期報酬率（含收益和資本利得），台灣投資人平均為10.7%，與全球（10.7%）以及亞洲（11.5%）平均差不多。但其實，MSCI全球指數過去五年的含息年化報酬率為6.25%（彭博社，統計至2016年5月31日），雖是不錯的表現，但也尚未達到投資人目標，可見預期和實際報酬率有一定落差。

另外，還有一原因是投資時間，台灣投資人平均的投資時間為2.6年，與全球（2.6年）和亞洲（2.5年）相似。但有高達40%的受訪者投資期間還不到1年，這似乎也呼應了過短的投資時間，實際上的確影響預期成果。

展望未來，施羅德產品暨投資解決方案全球最高主管Charles Prideaux表示，太多的經驗顯示，市場震盪無法迴避，惟有以長期、耐心的投資方式，才能因應波動。特別是不斷轉換、追逐商品，通常預期報酬率都會令人失望。Prideaux說，「還是建議投資人先行設定自己的目標以及風險承受度，以投資解決方案的概念去設定搭配的商品，並且持之以恆的投資」。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過22,000位投資人進行調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等等議題。