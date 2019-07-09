比政府更有執行力！愛爾麗總裁挺警察　捐贈250支電擊槍到位

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比政府更有執行力！愛爾麗總裁常如山挺警察　捐贈250支電擊槍到位

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▲愛爾麗集團總裁常如山不捨年輕勇警逝去，慨然捐贈電擊槍予鐵路及高鐵警察大隊。（圖／記者李毓康攝）

▲愛爾麗集團總裁常如山不捨年輕勇警逝去，慨然捐贈電擊槍予鐵路及高鐵警察大隊。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

鐵路警察局警員李承翰殉職，國民黨總統初選參選人郭台銘、總統蔡英文前後慰問，喚起各界對員警配備的重視，醫美龍頭、愛爾麗集團總裁常如山在第一時間，慨然允諾斥資300萬元，捐贈250支電擊槍予鐵路、高鐵警察使用，相關配備已正式到位，成為第一線執勤員警保衛人民安全的利器。

鐵路警察局警員李承翰殉職，總統蔡英文指示「要人給人、要錢給錢」後，全台一百廿名保安警力隔日開始支援鐵路警察局各外勤單位。警方以「一鐵一保」雙警佩帶槍彈、警棍方式執勤，並穿上防彈衣保護，展現警方維護旅客安全和車站秩序立場。

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▲愛爾麗集團總裁常如山捐贈250支高效能電擊槍，預計七月底交付第一線單位使用。（圖／愛爾麗集團提供）

▲愛爾麗集團總裁常如山捐贈250支高效能電擊槍，預計七月底交付第一線單位使用。（圖／愛爾麗集團提供）

內政部長徐國勇的友人愛爾麗集團總裁常如山，在勇警殉職消息傳出後，更以行動挺警察，將捐贈新台幣300萬購買約250支、且符合警政署規格的電擊槍，優先配予鐵路、高鐵警察使用。

愛爾麗集團表示，公司已購置250支多功能電擊槍，除了電擊、防搶插銷斷電手環帶及安全扣環、雙掛式槍套及防水攜行箱外，還配附影音記錄器及LED照明燈，希望能守護第一線員警的執勤安全。

愛爾麗集團指出，高效能的電擊槍在發射後能立即電昏2名壯漢，於歹徒昏厥20秒內期間，可立即進行壓制逮捕上銬，預計七月底交付單位使用，可望成為鐵路及高鐵警察大隊打擊犯罪新利器。

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關鍵字：警察,鐵路,殉職,愛爾麗,常如山,郭台銘,蔡英文,內政部,徐國勇

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